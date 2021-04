Real bolj kot o vrnitvi Ronalda razmišlja o Mbappeju in Haalandu

V vodstvu galaktikov s predsednikom Florentinom Perezom na čelu se zavedajo, da je operacija Kyllian Mbappe-Erling Haaland ena večjih, če že ne največja v tem tisočletju. A ker Real prav gotovo ni prvi in edini, ki si želi zagotoviti usluge omenjenih napadalcev, bo za to moral narediti marsikaj, predvsem prodati marsikaterega člana galaktične zasedbe. " Čeprav je pandemija močno zarezala v proračun prav vseh, še tako bogatih nogometnih kolektivov, pa se Real ne želi kar tako odreči možnosti, da v Madrid pripelje kar oba ," trdi katalonski El Mundo Deportivo , ki sicer dodaja, da je tudi "njihova" Barcelona močno zagrizla, a da ima Real ta hip veliko bolj izdelano strategijo in veliko boljši vsebinski načrt, kako pripeljati 22-letnega Francoza in dve leti mlajšega Norvežana v klub. " Samo z enim izmed njiju se v Madridu ne bodo zadovoljili. Hočejo kar oba ," trdi El Mundo Deportivo . " Real želi graditi novo ekipo prav okoli Haalanda in Mbappeja. Perez ne želi odstopiti od te želje. Veliko bolj kot o vrnitvi Cristiana Ronalda , razmišlja o prihodu omenjenih mladih zvezdnikov ."

Z Mbappejem sicer lahko še malo počaka, saj se mu pogodba s Parižani izteče leta 2022. Prav to bo dobro pogajalsko izhodišče za Pereza, ki ima sicer dobre odnose z vodilnimi možmi francoskih serijskih prvakov. "Sploh če bo Mbappe kar sam zahteval izpisnico, bo njegova odškodnina manj astronomska," je prepričan katalonski športni časnik, ki dodaja, da bo s Haalandom zadeva bolj negotova. "Za zdaj pri Borussii ne želijo niti slišati za popuste. Cena je postavljena na neverjetnih 180 milijonov evrov in vodilni pri rumeno-črnih so neomajni." Norvežan ima pogodbo z Nemci vse do leta 2024, zato bo odškodnina padala počasneje kot pri Francozu. "Medtem oče nogometaša obiskuje evropske velikane in ponuja svojo 'robo'. Prav vsi so v vrsti za usluge Erlinga Haalanda," je prepričan El Mundo, ki ob koncu dodaja imena odvečnih igralcev v Madridu. "Eden Hazard, Gareth Bale, Rafael Varane, Isco, Vinicius Junior, Marcelo in tudi sam kapetan Sergio Ramos naj bi poskrbeli za denar za odškodnino za Haalanda in Mbappeja," je še razkril El Mundo Deportivo.