Real brez četverice na gostovanje na Mallorco, Zidana ne skrbi usoda El Clasica

Na petkovem treningu, zadnjem pred odhodom na Mallorco, na igrišču ni bilo dveh nosilcev igre, Luke Modrića in Garetha Bala. Oba sta se poškodovala na reprezentančni kvalifikacijski tekmi za Euro 2020 med Hrvaško in Walesom (1:1) in oba naj bi se vrnila v kratkem, a ne dovolj hitro za Realovo sobotno gostovanje v 9. krogu La Lige.Na treningu je bil prvič po poškodbi tudi Toni Kroos, ki se je poškodoval na tekmi proti Granadi, prav tako sta vadila Curtois in Varane.

Na novinarski konferenci je trener Zinedine Zidane potrdil veliko "luknjo" v kadrovski zasedbi galaktikov. "Modrić ni pripravljen, tudi Bale ne bo na voljo, podobno je z Kroosom in Vazquezom. Vedno bodo odsotni igralci, to je tisti težji del trenerjevega dela. Drugi igralci bodo dobili priložnost in njihova je, da jo izkoristijo, zato verjamem, da bomo dobro odigrali."