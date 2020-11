Real brez Ramosa vsaj tri tekme, kapetan ostal tudi brez gostovanja v Milanu

Poleg obračuna Interja in madridskega Reala (v sredo, 25. novembra, ob 20.40) boste lahko v naši družbi pospremili še dvoboj Paris Saint-Germaina in RB Leipziga. Ponovitev polfinalnega spopada prejšnje sezone Lige prvakov je na sporedu v torek, 24. novembra, ob 20.40.

Odsotnost Sergia Ramosaje v zadnjih sezonah, sploh na tekmah Lige prvakov, za Real Madrid pomenila hud udarec. Brez kapetana bodo morali varovanci Zinedina Zidanazdaj "preživeti" gostovanje pri Interju v Milanu, kjer bosta evropska velikana po medsebojnem spopadu v Madridu – Real je na izenačenem obračunu zmagal s 3:2 – odigrala tekmo četrtega kroga skupinskega dela.

Ramos bo po poročanju spletne strani madridskega časnika AS izpustil tri tekme: ligaško, ki bo ta konec tedna proti "vročemu" Villarrealu, proti Interju v Ligi prvakov in še en prvenstveni obračun z Alavesom. Je pa Zidane pred naslednjimi preizkušnjami dobil vsaj nekaj dobrih novic, saj se vračata branilca Eder Militaoin Nacho Fernandez. Brazilec Militao je namreč skupaj z belgijskim krilnim napadalcem Edenom Hazardom po dolgem čakanju oddal negativen bris na okužbo z novim koronavirusom.

Ramos se je za zadnjo stegensko mišico prijel na torkovi zadnji tekmi letošnje sezone Lige narodov proti Nemčiji, ki so jo Španci potolkli s 6:0. Selektor Luis Enrique ga je zamenjal in po prvotnih napovedih naj bi Ramosovo okrevanje trajalo največ 14 dni, tako da je še vedno vprašljiv za tekmo petega kroga skupinskega dela Lige prvakov, ko bo Real gostoval v Donecku pri Šahtarju.

Tretja poškodba v letu 2020

ASopozarja, da je to že tretja Ramosova poškodba v tem letu. Januarja je izpustil štiri obračune zaradi zvina gležnja, oktobra pa je bil zaradi udarca v koleno proti Cadizu – Real je ligaško preizkušnjo presenetljivo izgubil z 0:1 – odsoten z uvodnega obračuna nove sezone Lige prvakov proti Šahtarju. Tudi to tekmo je "kraljevi klub" na domačem stadionu Alfredo Di Stefano izgubil (2:3), negativne izide pa je Real v Ligi prvakov, kot že rečeno, skorajda neprekinjeno beležil na vseh zadnjih tekmah, ki jih je Ramos izpustil. Od prejšnje sezone so se tako realovci v osmini finala poslovili po porazu z 1:2 na gostovanju proti Manchester Cityju, ko Sevillčan spet ni igral, saj je bil na prvi tekmi v Madridu (City je slavil z identičnim rezultatom) izključen.

Bolečine naj bi še vedno čutil tudi francoski srednji branilec Raphaël Varane, ki je zaradi udarca predčasno sklenil tekmo francoske izbrane vrste proti Švedski, zato še ni jasno, ali bo lahko pomagal ekipi na gostovanju v Villarrealu, bo pa skoraj zagotovo nared za spopad z Interjem. Med reprezentančnim premorom se je uspešno zacelila tudi poškodba prvega napadalca Karima Benzeme, ki je rahlo načet zapustil Valencio po visokem porazu Reala z "netopirji" (4:1).

Real je sicer v zadnjem krogu skupinskega dela Lige prvakov proti Interju le zabeležil svojo prvo evropsko zmago v novi sezoni. Madridčani so doma že vodili z 2:0, nato pa so Milančani izenačili, a na koncu so Samir Handanović in soigralci ostali brez velike točke. To pomeni, da bi jih morebiten nov poraz proti Realu še dodatno oddaljil od uvrstitve v osmino finala, a tudi španski prvaki v boju s Šahtarjem in predvsem Borussio Mönchengladbach, ki je nazadnje v Kijevu osmešila Ukrajince s kar 6:0, potrebujejo vsako možno točko.