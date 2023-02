Real brez težav odgovoril Barci in se ji približal na pet točk

Zmaga je bila za beli balet nujna, saj je Barcelona dan prej s tremi točkami v Sevilli, kjer je premagala Betis, začasno ušla na osem točk prednosti. Varovanci Carla Ancelottija so odgovorili v slogu in precej zanesljivo doma na kolena spravili netopirje, ki so bili prvič brez nekdanjega trenerja Gennara Gattusa, ki je bil odpuščen pred dnevi.

Prvi gol je padel v sedmi minuti drugega polčasa. Vse je storil Marcos Asensio, ki je do žoge prišel na desni strani napada in jo nato s približno dvajsetih metrov neubranljivo poslal na daljšo vratnico vratarja Giorgija Mamardašvilija, ki je bil povsem brez moči.

Zmagovalec je bil odločen le dve minuti kasneje, ko je odgovornost nase prevzel Vinicius Junior. Nadarjeni Brazilec je po levi strani izkoristil vso svojo hitrost, da je prišel sam pred gruzijskega čuvaja mreže, ki bi tokrat mogoče lahko boljše posredoval, a je bil Viniciusov zaključek ravno dovolj močan in natančen, da je na Bernabeuu pisalo 2:0.

Vsi upi gostov so bili pokopani v 72. minuti, ko je bil po grobem startu nad Vinicisuom povsem upravičeno izključen Gabriel Paulista.

Beli balet bo v nedeljo gostoval na Majorki, potem pa se bo odpravil v Maroko na klubsko svetovno prvenstvo, kjer bo v vlogi izrazitega favorita za naslov. Prvi obračun osmine finala Lige prvakov Madridčane čaka 21. februarja, ko bodo gostovali na kultnem Anfieldu.