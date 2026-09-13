Real brez težav odpravil Rayo Vallecano, dva gola Mbappeja

Madridčani so večji del posla opravili že v prvem polčasu, ko so zadeli trikrat. Med strelce sta se po enkrat vpisala Jude Bellingham in Alvaro Carreras, dvakrat pa Kylian Mbappe, ki je pri šestih zadetkih, kolikor jih ima tudi edini današnji strelec Raya Sergio Camello. Šest golov je doslej dosegel tudi Raphinha, ki bo v nedeljo z vodilno Barcelono gostoval pri Levanteju.

Slovenski reprezentant Vanja Drkušić je z Espanyolom po treh krogih le vpisal novo zmago. Zasedba iz Barcelone je v gosteh pri Osasuni slavila z 2:0, oba gola pa je prispeval Roberto Fernandez. Drkušić je v igro vstopil v 89. minuti.