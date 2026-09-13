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Nogomet

Real brez težav odpravil Rayo Vallecano, dva gola Mbappeja

Madrid, 13. 09. 2026 01.04 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
A.V. STA
Kylian Mbappe

Nogometaši madridskega Reala so se po porazu v prejšnjem krogu španske lige vrnili na zmagovita pota. V petem krogu so doma odpravili Rayo Vallecano s 4:1.

Madridčani so večji del posla opravili že v prvem polčasu, ko so zadeli trikrat. Med strelce sta se po enkrat vpisala Jude Bellingham in Alvaro Carreras, dvakrat pa Kylian Mbappe, ki je pri šestih zadetkih, kolikor jih ima tudi edini današnji strelec Raya Sergio Camello. Šest golov je doslej dosegel tudi Raphinha, ki bo v nedeljo z vodilno Barcelono gostoval pri Levanteju.

Slovenski reprezentant Vanja Drkušić je z Espanyolom po treh krogih le vpisal novo zmago. Zasedba iz Barcelone je v gosteh pri Osasuni slavila z 2:0, oba gola pa je prispeval Roberto Fernandez. Drkušić je v igro vstopil v 89. minuti.

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Na preostalih dveh sobotnih tekmah je Racing Santander z 2:1 ugnal Alaves, Yassir Zabiri je dosegel oba gola za zmagovalce, Athletic Bilbao in Elche pa sta se razšla z 1:1. Že v petek je Sevilla z 1:0 odpravila Valencio.

Špansko prvenstvo, 5. krog, izidi sobotnih tekem:

Racing Santander - Alaves 2:1 (1:1)

Osasuna - Espanyol 0:2 (0:2)
(Vanja Drkušić je igral od 89. minute za Espanyol).

Athletic Bilbao - Elche 1:1 (0:0)

Real Madrid - Rayo Vallecano 4:1 (3:0)

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špansko prvenstvo real madrid rayo vallecano kylian mbappe nogomet

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