Real do zmage tokrat brez enajstmetrovk, znova štiri točke pred Barco

Real Madrid je delo opravil že v prvem polčasu, ko je hitro prišel do vodstva z 2:0. Že v deseti minuti je po izjemnem samostojnem prodoru z lepim, močnim in natančnim zaključkom zadel Ferland Mendy, dobrih pet minut pozneje pa je na 2:0 povišal Karim Benzema. Ta je podobno kot Mendy večino dela opravil sam, obramba Granade mu je pustila preveč prostora, kar je francoski napadalec s prefinjenim strelom znal izkoristiti. To je bil še 19. zadetek Francoza v letošnji sezoni La Lige, več jih ima le Lionel Messi (22). V drugem polčasu Real ni bil več tako dominanten kot v prvem, ko je imel kar 72-odstotno posest žoge. Priložnost galaktikov ni bilo, zato pa so izid znižali domači, ki so po hitrem protinapadu zadeli prek venezuelskega napadalcaDarwina Machisa. Ta je madridskega vratarja Thibauta Courtoisa premagal v 50. minuti tekme, kar je pomenilo, da je Belgijec po petih tekmah z ničlo znova prejel zadetek v svojo mrežo. Na koncu je Real zadržal vodstvo in se veselil 25. zmage v sezoni. Galaktiki so vpisali še 83. točko, Barcelona jih ima na drugem mestu 79.

Villarreal brez možnosti za Ligo prvakov

Nogometaši Real Sociedada so v 36. krogu španske nogometne lige prišli do svoje komaj druge zmage po koncu premora zaradi pandemije novega koronavirusa. Z 2:1 so premagali petouvrščeni Villarreal, ki je s porazom zapravil prav vse možnosti, da bi zaigral v skupinskem delu Lige prvakov. Za Real Sociedad sta zadela Willian Jose (61.) in Diego Llorente (75.). Edini zadetek za Villarreal pa je dosegel Santi Cazorla (85.). Šestouvrščeni Getafe je iztržil neodločen izid (0:0) proti 17. Alavesu, ki se bori za obstanek v elitni druščini.

La Liga, 36. krog:

Granada - Real Madrid 1:2 (0:2)

Machis 50.; Mendy 10, Benzema 16.

Villarreal - Real Sociedad 1:2 (0:0)

Cazorla 85.; Willian Jose 61., Llorente 75.

Alaves - Getafe 0:0