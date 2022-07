Real dominiral proti Juventusu

Pred skoraj 100 tisoč gledalci na stadionu Rose Bowl v Pasadeni v ameriški državi Kalifornija sta se na prijateljski tekmi udarila aktualni šampion Lige prvakov Real in Juventus. Madridčani so bili boljši vseh devetdeset minut in so zasluženo slavili z 2:0. Zadetka za galaktike sta dosegla kapetan Karim Benzema iz enajstmetrovke v prvem polčasu, sredi nadaljevanja pa je natančno meril še Marco Asensio. Španske prvake naslednja tekma čaka 10. avgusta v Helsinkih, ko se bodo z Eintrachtom iz Frankfurta udarili za superpokalno lovoriko.

Real Madrid - Juventus 2:0 (1:0)

Benzema 19./11.m. Marco Asensio 69.