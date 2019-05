Real prenavlja ekipo: Blizu Madrida je nadarjeni Francoz

Gre za zelo okretnega levega bočnega branilca, ki enakovredno uporablja obe nogi, poleg tega pa je tudi zelo eksploziven. Številni analitiki ga označujejo za prototip sodobnega bočnega branilca, saj se zelo rad vključuje v napad. Vse to je poskrbelo, da so lovke nanj vrgli številni evropski velikani, poročajo pri španski Marci.

V torek so pri Lyonu predstavili novega trenerja Sylvinha in športnega direktorja Juninha Pernambucana. Klub naj bi s tem stopil v novo ero, ki vključuje tudi prodajo nekaterih igralcev. Kot poroča dobro obveščeni L’Equipe, si pri sedemkratnih francoskih prvakih to želijo storiti čim prej, tako da bi imel novopečeni strokovni štab za prenovo ekipe na voljo karseda veliko časa.