Real ima na Saint-Denis lepe spomine, a tudi Redsi so v Parizu že slavili

Naša novinarska ekipa je danes prispela v Pariz, kjer bomo v naslednjih dneh za vas spremljali vso dogajanje, povezano s sobotnim finalom Lige prvakov. Ker v francoski prestolnici večjega navijaškega utripa še ni zaznati, na stadionu pa več sto delavcev in prostovoljcev ureja še zadnje malenkosti pred težko pričakovanim spektaklom, je to prava priložnost, da se spomnimo na bogato preteklost največjega francoskega stadiona.

icon-expand FOTO: Jakob Batič icon-chevron-left icon-chevron-right

Ob pristanku na letališču Charles de Gaulle še ni bilo slutiti, da bo Pariz čez tri dni gostil vrhunec evropske nogometne sezone. V Parizu se pričakuje okoli 50 tisoč navijačev Liverpoola in vsaj 20 tisoč tistih, ki bodo pesti stiskali za madridski Real, a ob našem prihodu privržencev ne enih ne drugih še nismo zasledili. Na glavnem francoskem letališču je na veliki finale opozarjala le skromen reklamni pano. Z letališča smo se odpravili neposredno do stadiona Stade de France, kjer je naša ekipa po prevzemu akreditacij prvič obiskala največji nogometni objekt v Franciji in obenem sedmi največji v Evropi. Če navijačev v njegovi okolici ni bilo zaznati, pa je bilo na zelenici že moč slišati rohnenje strojev, ki skupaj s pravo vojsko delavcev in prostovoljcev urejajo vse potrebno, da bo sobotni spektakel potekal gladko.

icon-expand Del tribune, namenjen medijem, je bil v sredo še prazen. V soboto bo na njem 2151 akreditiranih novinarjev iz 48 držav. FOTO: Jakob Batič

V soboto bo na njem zaradi zahtev Uefe 75 tisoč navijačev, čeprav bi lahko po uradni kapaciteti stadion sprejel še dodatnih pet tisoč ljubiteljev nogometa. Uefa je za navijače namenila 52 tisoč vstopnic, od tega jih je po 20 tisoč šlo obema kluboma, preostalih 12 pa v prosto prodajo. Cene vstopnic so se gibale med 60 in 690 evri. Da so že dlje časa razprodane, verjetno ni treba posebej poudarjati. Prvi naval navijačev obeh klubov se pričakuje v četrtek, ko se bosta odprli obe navijaški coni. Za privržence Liverpoola so jo organizatorji postavili na ulici Cours de Vincennes deset kilometrov od stadiona. Navijačem Reala pa je namenjena cona tik ob prizorišču v Saint-Denisu, ki je bila v sredo še zaprta, tako da vpogleda vanjo nismo dobili.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Bo Pariz po 22 letih znova srečen za Real?

Pariz je pred tem tri finale evropskega pokala gostil tudi na Parku princev. Leta 1956 so galaktiki s 4:3 premagali Reims, Bayern je bil sredi sedemdesetih boljši od Leedsa (2:0), leta 1981 pa sta se med seboj udarila prav sobotna tekmeca. Redsi so po golu Alana Kennedyja slavili z 1:0.

Noben stadion doslej najbolj prestižne klubske tekme na nogometnem koledarju ni gostil več kot dvakrat, za Stade de France pa bo to že tretji finale v moderni eri Lige prvakov (od leta 1991 naprej). Zanimivo, da sta doslej na obeh slavili španski ekipi. Leta 2000 je Real Madrid s 3:0 premagal Valencio, šest let kasneje pa je Barcelona po preobratu razžalostila Arsenal (2:1). Srečen kraj Zinedina Zidana in Ederja, Slovenci imamo nanj grenke spomine Stadion v departmaju Saint-Denis v severnem predmestju Pariza se lahko pohvali tudi s tem, da je gostil zaključni tekmi tako evropskega kot svetovnega prvenstva. Zgrajen je bil prav za SP leta 1998, na katerem so domači galski petelini v finalu brez težav premagali Brazilce s 3:0. Zapomnili si ga bomo po dveh zadetkih Zinedina Zidana z glavo in še danes nepojasnjenih zdravstvenih težavah prvega brazilskega zvezdnika Ronalda. 26. aprila 2000 je na Stade de Franceu gostovala tudi slovenska reprezentanca pod vodstvom Srečka Katanca. Uvod zanjo ne bi mogel biti boljši, saj je po vsega devetih minutah vodila z 2:0. Zadela sta Željko Milinovič in Sašo Udovič. Vodstvo Slovenije je vzdržalo vse do 77. minute, ko je izenačil Laurent Blanc, v 95. minuti pa je končnih 3:2 s svojim drugim zadetkom na tekmi postavil David Trezeguet. Prijateljsko tekmo je v živo spremljalo 60 tisoč navijačev.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Pred šestimi leti je Francija gostila še turnir najboljših reprezentanc stare celine, ki pa se za domače navijače ni razpletel najbolj srečno. V finalu proti Portugalcem so bili Francozi v vlogi favoritov, a je za presenetljivo zmago z edinim golom na tekmi v podaljšku poskrbel Eder.

icon-expand Priprave na Stade de Franceu pred sobotnim finalom Lige prvakov FOTO: Jakob Batič

Primeren tudi za atletiko, a atletske steze ne boste videli Stadion, čigar izgradnja je stala dobrih 350 milijonov evrov, je primeren tudi za druge športne dogodke. Dvakrat (1999 in 2007) je gostil finale SP-ja v rugbiju, leta 2003 pa tudi svetovno prvenstvo v atletiki. Atletsko stezo sicer za potrebe nogometnih in rugbi tekem organizatorji prekrijejo in jo zato v soboto ne boste videli. Stade de France ima torej obilo izkušenj s prirejanjem največjih nogometnih tekem, kar je Uefa zagotovo potrebovala, potem ko je bila zaradi ruske invazije na Ukrajino primorana letošnji finale premakniti iz Sankt Peterburga. Običajno se prizorišče namreč naznani vsaj leto in pol pred tekmo, organizatorji na Stade de Franceu pa so za celotno izvedbo imeli oziroma dobili le tri mesece. Če jim bo uspelo pripraviti vse potrebno za spektakel, boste lahko v soboto od 20. ure dalje spremljali na Pop TV in VOYO.