Real išče novega galaktika, Haaland dočakal napadalnega kolega, Alderweireld v Katar

Odegaard dokončno obupal nad Realom

Madridista Real na svoji spletni strani še poroča, da je zelo blizu selitvi tudi Martin Odegaard. Norveški zvezdnik si je po odlični sezoni 2019/2020 pri Real Sociedadu obetal, da bo v Madridu le dobil priložnost, a so mu bile minute v prvem delu lanske sezone zelo strogo odmerjene. Pozimi se je zato kot posojen nogometaš preselil v London k Arsenalu, prav na Emiratesu pa bo najverjetneje nadaljeval igralsko pot. Z njim naj bi bil zelo zadovoljen tudi trener topničarjev Mikel Arteta. Koliko bodo morali pri Arsenalu odšteti zanj, pa še ni povsem jasno.

Haalandu se 175 milijonov zdi preveč, pridružil se mu je Malen

Z menjavo kluba se že dalj časa povezuje tudi Odegaardovega rojaka Erlinga Haalanda. Član Borussie iz Dortmunda pa je v izjavi za Bild zanikal, da bi do tega lahko prišlo že to poletje. "V pogodbi imam še tri sezone, v Dortmundu uživam. Ampak seveda si želim osvojiti čim več lovorik."

Za napadalca naj bi se zanimal predvsem Chelsea, angleški mediji pa so predvidevali odškodnino v višini 175 milijonov evrov. "Pred ponedeljkom en mesec nisem spregovoril s svojim agentom, tako da ne vem ničesar. Ali govorice držijo, mi boste morali povedati vi," je Haaland odgovoril na novinarsko vprašanje, povezano s Chelseajem, in v isti sapi o odškodnini povedal: "Upam, da to ni res. Zdi se mi, da je 175 milijonov veliko denarja za enega človeka."