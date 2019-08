Real išče vezista: Pogba in Van de Beek vedno bolj oddaljena

Pogba (desno) je s soigralci pri Unitedu silovito odprl novo sezono Premier League. "Rdeči vragi" so Chelsea na Old Traffordu premagali s 4:0.

Paul Pogbane bo zapustil Manchester Uniteda "niti za 200 milijonov evrov", o zadnjih novostih z nogometne tržnice v sredo poroča spletni portal španskega športnega dnevnika AS. Pogbaja so več tednov povezovali z madridskim Realom, a so se možnosti za njegov prestop z zaprtjem prestopnega roka v Premier League končale, dodajajo.

"Tako vse skupaj razumejo na Old Traffordu in zdi se, da so to sprejeli tudi v pisarnah Santiaga Bernabeua," piše ASin dodaja, da je Pogba "vdan v usodo" kot zadnji zapustil stadion Old Trafford po nedeljski ligaški tekmi s Chelseajem (4:0) in vrgel dres med navijače, s katerimi želi očitno zakopati bojno sekiro. Čeprav je pred mikrofoni le nekaj minut kasneje izjavil, da je možno še vse, se vedno bolj zdi, da bo vsaj še eno sezono nosil dres Uniteda.

POGBA

Mendeseva obljuba

ASdodaja, da možnosti za prestop Pogbaja v Real Madrid "v nobenem primeru niso bile velike", saj je njegov trenutni delodajalec zahteval astronomske zneske, ki jih niti Real (v tem prestopnem roku je že zapravil skorajda 300 milijonov evrov) niti Juventus nista bila zmožna oziroma pripravljena plačati. Vsega je bilo najverjetneje dokončno konec, ko se United ni uspel dogovoriti za prihod Tottenhamovega danskega vezista Christiana Eriksena, s katerim bi se "zavarovali" ob morebitnem slovesu Francoza.

Še v torek so angleški tabloidi poskušali dvigniti nekaj dodatnega prahu z zgodbami, da so "rdeči vragi" pripravljeni prodati Pogbaja za 160 milijonov evrov, a nato hitro dobili jasno sporočilo s hodnikov Old Trafforda, kjer pravijo, da jih ne bi prepričalo niti ponujenih 200 milijonov evrov. Čeprav je Pogba velika želja trenerja Reala Zinedina Zidana, lahko španski velikan zdaj upa le še na "uslugo" superagenta Jorgeja Mendesa. Ta naj bi klubu iz Manchestra že zagotovil usluge zaželenega portugalskega reprezentanta Bruna Fernandesa, ki tako kot eden najslavnejših "vragov" vseh časov Cristiano Ronaldoprihaja iz vrst Sportinga.

Kapetan lizbonskih zeleno-belih je kljub temu, da sta bila kluba blizu dogovora, avgusta ostal v domovini, v pogajanja pa se je v zadnjem hipu bojda vmešal tudi Mendes, ki je dobil nalogo, da vse skupaj izpelje do zaprtja prestopnega roka, a mu ni uspelo. Dnevnik Manchester Evening Newsje poročal, da je Mendes "vragom" Fernandesa obljubil za zimski prestopni rok, kar bi lahko pomenilo, da bo januarja na relaciji Manchester-Madrid spet vroče, če bo United končno dobil novega vezista, ki bi lahko stopil v Pogbajeve čevlje.

VANDEBEEK

Van de Beek: Veliko možnosti je, da bom ostal

Pogled madridskega Reala se je ob težavah pri pogajanjih z Unitedom sicer že pred časom obrnil proti Amsterdamu in nizozemskemu vezistu Donnyju van de Beeku. A reprezentant, ki je z Ajaxom v torek dramatično napredoval v play-off Lige prvakov z zmago proti Paoku (3:2), je po obračunu dejal, da obstaja "veliko možnosti", da bo ostal na stadionu Johana Cruyffa.

"Upam, da se bo situacija hitro razjasnila. Veliko možnosti je, da bom ostal tukaj. Real Madrid je fantastičen klub, a takšen je tudi Ajax. Kar se tega tiče, se torej ne pritožujem," je za Ziggo Sport dejal Van de Beek, optimistična pa sta bila glede dolgoročnejšega sodelovanja tudi trener Ajaxa Erik ten Hagin športni direktor kluba Marc Overmars.

"Mislim, da bo Van de Beek ostal v Ajaxu. Ne bo več dolgo, ko bo vse povsem jasno, upam, da se bo vse dobro razpletlo. Ekipa je takšna, kakršna je, drugih igralcev ne iščemo," je že pred tekmo s Paokom dejal Overmars, ki bi lahko s sodelavci za enega od junakov minule sezone v Ligi prvakov, kjer je bil Ajax na pragu uvrstitve v finale, iztržil do 60 milijonov evrov.