Real izgubil prvič po skoraj štirih mesecih in izpadel iz pokala

Real Sociedad je v drugem polčasu vodil že s 4:1, gostiteljem pa je v končnici uspelo vsaj omiliti poraz, niso pa se mogli izogniti bolečemu izpadu. Galaktiki so ves čas kontrolirali posest žoge, a so bili tekmeci tisti, ki so zabijali zadetke. Že po slabi uri igre je bilo 3:0 za Real Sociedad in že takrat je bilo jasno, da se bodo madridski nogometaši tudi tokrat pod nos obrisali pokalno lovoriko. Po izgubljenem dvoboju z Baski so jih domači navijači nagradili z žvižgi ...



Izid:

Real Madrid - Real Sociedad 3:4(0:1)

Marcelo 59., Rodrygo 81., Nacho 93.; Odegaard 22., Isak 54., 56., Merino 69.

RK: Gorosabel 96./Real Sociedad