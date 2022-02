Real izpadel v kraljevem pokalu

Real, ki je nastopil brez kapetana Karima Benzemaja, je bil bled od prve minute. Na drugi strani so bili domači močno motivirani, gnalo jih je tudi dejstvo, da so zadnje tri tekme proti galaktikom (boleče) izgubili in so vidno tkali maščevanje. Na koncu so bili za precej bolj podjetno in napadalno igro od tekmecev, ki so skozi tekmo bolj ali manj čakali na kakšen preblisk posameznika ali (in) rešitev v podaljšku ter po strelih z bele pike, nagrajeni z miniaturo Alexa Berenguerja, ki je domači avditorij popeljal v delirij le minuto pred koncem rednega dela tekme. Athletic, aktualni pokalni finalist španskega pokala, je tako po Barceloni na kolena spravil še Real.

Izid, četrtfinale, španski pokal:

Athletic Bilbao - Real Madrid 1:0 (0:0)

Berenguer 89.