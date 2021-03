'Real je vaška ekipa brez Modrića in Kroosa'

Nogometaši madridskega Reala so v pričakovanju torkovega povratnega obračuna (z neposrednim prenosom na Kanalu A in Voyo od 20.30 naprej) osmine finala Lige prvakov proti Atalanti našega Josipa Iličića. Toda še pred tem se varovanci Zinedina Zidana soočajo z (vnovičnimi) hudimi kritikami na račun zadnje predstave v domačem prvenstvu proti moštvu Elchea, ki so ga 13-kratni evropski klubski prvaki dobili z obilico težav v sodnikovem dodatku (2:1).

Strateg Madridčanov Zinedine Zidane po novi bledi igri svojega moštva sicer ne beži od dela odgovornosti, a dejstvo je - tako navajajta madridska športna časnika AS in Marca - da v igri Reala marsikaj ne deluje tako, kot bi se od moštva, ki si je kar 13-krat v svoji bogati klubski zgodovini pokorilo nogometno Evropo, pričakovalo. Povratni obračun osmine finala elitne Lige prvakov med madridskim Realom in Atalanto našega Josipa Iličića je na sporedu v torek, 16. marca, s pričetkom ob 20.30 na Kanalu A in Voyo. Ne prezrite! Karim Benzema je bil z dvema zadetkoma še enkrat več rešitelj aktualnih španskih državnih prvakov, ki pred torkovim povratnim obračunom osmine finala najelitnejšega klubskega tekmovanja na svetu ne blestijo. Zadnja prvenstvena zmaga nad skromnim Elchejem je pustila kopico odprtih vprašanj pred pomembnim evropskim obračunom proti neugodni Atalanti, ki je v zadnjih tednih občutno dvignila raven forme. Španski mediji na vsa usta hvalijo igro in pristop izkušenega dvojca v zvezni vrsti Luke Modrića in Tonija Kroosa, ki sta s kasnejšim vstopom v igro tudi prispevala odločilen delež k težko prigarani zmagi 'belega baleta' nad omenjenim Elchejem. icon-expand Luka Modrić v dvoboju z Josipom Iličićem na prvi tekmi osmine finala Lige prvakov med madridskim Realom in Atalanto v Bergamu. FOTO: AP "Luka (Modrić, op. p.) je s filigransko natančno podajo našel Benzemaja za izenačujoči zadetek, slednji pa je v sodnikovem dodatku s precej sreče zabil še drugega, tako da se lahko Zidane zgolj Modriću in Kroosu, ki sta z vstopom v igro v nadaljevanju tekme vzpostavila ravnotežje v taktični postavitvi Reala, zahvali za zelo pomembno ligaško zmago v boju za ubranitev naslova državnega prvaka. Brez njiju Real v tem trenutku deluje kot povprečna ekipa. Kot vaška ekipa," so bili brutalno neposredni pri Marci. "Več kot očitno je, da Zidane trenutno nima ustreznih zamenjav za omenjeni dvojec Modrić-Kroos. Že če eden od njiju manjka, nastane velika praznina v igri Reala. Ko pa sta oba v igri, je to povsem druga zgodba," še navajajo v Marci. Kakorkoli že, madridski beli imajo pred torkovim povratnim dvobojem z Atalanto minimalno prednost s prve tekme (1:0) iz Bergama, kar ni majhna stvar, če vzamemo v zakup, da je Real zelo izkušeno moštvo, ki zna igrati na rezultat.