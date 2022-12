Real je zapravil krepkih 60 milijonov za 16-letnega Brazilca

Real Madrid je med svetovnim prvenstvom v Katarju v svoje vrste pripeljal novo drago okrepitev. A tokrat ni pripeljal zvezdnika, ki je zablestel na SP, kot bi Real tradicionalno storil v preteklosti. Ne, kraljevi klub je visok znesek tokrat vložil v zgolj 16-letnega čudežnega dečka in Brazilije.

Endrick bo hodil po poti, ki so jo pred njim prehodili številni. Vinicius Jr. in Rodrygo sta za enak znesek, 45 milijonov evrov, v Real prestopila kot najstnika in danes blestita v dresih belega baleta in brazilske reprezentance. Oba sta po ocenah spletne strani Transfermarkt danes skupaj vredna krepkih 200 milijonov evrov, kar pomeni, da Madridčani vedo, kako nadarjene Južnoameričane iz naivnih golobradih mladeničev vzgojiti v zvezde svetovnega nogometa.

Endrick bo ostal član svojega trenutnega kluba Palmeirasa vse do poletja leta 2024, saj v Madrid ne sme uradno prestopiti pred svojim 18. rojstnim dnem. Po podatkih Transfermarkta naj bi bila vrednost prestopa z dodatki krepkih 60 milijonov evrov, ko bodo Madridčani plačali davke za omenjeni prestop, pa naj bi skupna vrednost presegla 75 milijonov evrov. To pomeni, da je Real zapravil največji znesek v zgodovini nogometa za prestop mladoletnega igralca. Endrick bo v prihodnjem tednu obiskal prostore Reala in spoznal tamkajšnje igralce. "On je najbolj nadarjen igralec v Braziliji od Neymarja. Kljub temu je Endrick zelo drugačen igralec od Neymarja. Zelo učinkovit je pred golom in izjemno močen, saj je pri 16 letih zmožen odriniti odraslega človeka," je o najdražjem najstniku v zgodovini dejal brazilski nogometni strokovnjak Filippo Silva.

