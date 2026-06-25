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Nogomet

Real Madrid 80 milijonov vrednega Paza odkupil za devet milijonov

Madrid, 25. 06. 2026 18.24 pred 7 urami 1 min branja 6

Avtor:
A.M.
Nico Paz

Kar se je napovedovalo, se je tudi uresničilo. Kraljevi klub je aktiviral odkupno klavzulo v višini devet milijonov evrov za Nica Paza, ki je zadnji dve sezoni navduševal v dresu Coma. Italijanom so 21-letnika nazaj ponudili za 60 milijonov, če Como tega ne bo sprejel, bo ostalim klubom na voljo za rahlo višjo ceno.

Nico Paz, ki trenutno na mundialu brani argentinske barve, je špansko prestolnico zapustil pred dvema letoma in za šest milijonov okrepil Como. Ob prestopu so se dogovorili tudi o odkupni klavzuli, ki je veljavna zgolj za kraljevi klub. Madridčani lahko mladeniča to poletje kupijo za devet, čez eno leto za 10, čez dve leti pa za 11 milijonov.

Nico Paz
Nico Paz
FOTO: AP

V zadnjih dneh se je veliko govorilo, da bo beli balet odkupno klavzulo aktiviral že letos, kmalu pa se bo to tudi uresničilo. Takoj zatem bo Real Madrid italijanskemu prvoligašu, ki bo naslednjo sezono premierno nastopal med evropsko elito, Paza ponudil za okrog 60 milijonov. Če se Como za nakup ne odloči, bo 21-letni napadalni vezist na voljo ostalim klubom, zanj pa se zanimajo milanski Inter in številni angleški velikani.

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Leta 2004 rojeni nogometaš je za Real Madrid debitiral kot najstnik in v osmih odigranih tekmah očaral številne navijače kraljevega kluba. Posledično so mnogi nasprotovali njegovi selitvi v Como, kar pa je bila za njegov razvoj pravilna odločitev. Na Apeninskem polotoku je postal eden ključnih členov kluba, ki je minulo sezono sklenil na odličnem četrtem mestu. Paz je za Como v dveh letih na 75 tekmah sodeloval pri 36 golih.

Razlagalnik

Odkupna klavzula je vnaprej določen znesek v pogodbi med nogometašem in klubom, ki ga mora plačati zainteresirana stran, da klub igralca izpusti iz pogodbe pred njenim iztekom. Ta mehanizem daje igralcem in klubom večjo varnost ter jasnost pri pogajanjih, saj določa točno ceno, po kateri lahko igralec zapusti svoje trenutno delovno okolje, ne da bi moral klub nujno privoliti v pogajanja.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
nogomet nico paz real madrid como

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KOMENTARJI6

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NoriSušan
25. 06. 2026 20.18
Škoda ker je talent. madrid res potrebuje takega igralca ampak se mi zdi da minut je no veliko dobil in razvil svoj potencial
Odgovori
-6
0 6
žikabato
25. 06. 2026 19.20
Tisti pravi največji ne ostanejo dve leti brez vsake lovorike
Odgovori
-3
3 6
cripstoned
25. 06. 2026 21.08
Kdaj pa je real bil 2 sezoni brez lovorike?? Napisi iskreno...
Odgovori
+3
5 2
cripstoned
25. 06. 2026 18.39
Temu se rece posel...dobrodosel nazaj k najvecjim...
Odgovori
+4
8 4
NoriSušan
25. 06. 2026 20.19
Še 3 leta brez trofeje ga čakajo
Odgovori
-5
1 6
cripstoned
25. 06. 2026 21.07
A evropske?? Koliko casa na evropsko trofejo nahajpana mladina iz ropalone??
Odgovori
+4
5 1
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