Real Madrid 80 milijonov vrednega Paza odkupil za devet milijonov

Nico Paz, ki trenutno na mundialu brani argentinske barve, je špansko prestolnico zapustil pred dvema letoma in za šest milijonov okrepil Como. Ob prestopu so se dogovorili tudi o odkupni klavzuli, ki je veljavna zgolj za kraljevi klub. Madridčani lahko mladeniča to poletje kupijo za devet, čez eno leto za 10, čez dve leti pa za 11 milijonov.

Nico Paz FOTO: AP

V zadnjih dneh se je veliko govorilo, da bo beli balet odkupno klavzulo aktiviral že letos, kmalu pa se bo to tudi uresničilo. Takoj zatem bo Real Madrid italijanskemu prvoligašu, ki bo naslednjo sezono premierno nastopal med evropsko elito, Paza ponudil za okrog 60 milijonov. Če se Como za nakup ne odloči, bo 21-letni napadalni vezist na voljo ostalim klubom, zanj pa se zanimajo milanski Inter in številni angleški velikani.

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Leta 2004 rojeni nogometaš je za Real Madrid debitiral kot najstnik in v osmih odigranih tekmah očaral številne navijače kraljevega kluba. Posledično so mnogi nasprotovali njegovi selitvi v Como, kar pa je bila za njegov razvoj pravilna odločitev. Na Apeninskem polotoku je postal eden ključnih členov kluba, ki je minulo sezono sklenil na odličnem četrtem mestu. Paz je za Como v dveh letih na 75 tekmah sodeloval pri 36 golih.