Real z golom Benzemaja še bolj trdno zasidran na prvem mestu La lige

Real je na Santiagu Bernabeuu tekmecu hitro pokazal, da ga zanimajo zgolj tri točke. Že v sedmi minuti je z neposredne bližine z desnico iznajdljivo poskusil Karim Benzema, a se je z obrambo izkazal vratar Athletica Unai Simon. V dvanajsti minuti je iz težkega položaja, skorajda iz mrtvega kota, po (novi) podaji Viniciusa poskusil Benzema, a je gostujoči vratar Unai Simon ostal zbran in žogo z nogo odbil v kot. Nato pa je v 27. minuti sledila zares izjemna priložnost za gostujočo zasedbo: po prostem strelu je do strela z odličnega položaja prišel Raul Garcia, toda z glavo je meril premalo natančno oz. povedano drugače: izkazal se je Thibaut Courtois. V 39. minuti je z razdalje 's prve' poskusil nepogrešljivi Realov vezist Toni Kroos, toda tudi tokrat je bil Simon zbran in žogo odbil v kot. Slednji pa je bil nemočen v 40. minuti, ko so galaktiki pičili po lepi ekipni akciji: z razdalje je poskusil Marco Asensio, nato pa je strel odbil Simon, Modrić pa je odbitek ob slabem poskusu srečno podal do Benzemaja, ki je le podstavil desnico za vodstvo Reala z 1:0. To je bil tudi izid prvega polčasa zaostale tekme španske La Lige iz 9. kroga.

V drugem polčasu je sledil nevaren poskus gostujočega nogometaša Oierja Zarage, a je ta z desnico za las meril mimo Realovih vrat. V 55. minuti je sledil nov poskus Kroosa, tokrat je meril za las mimo vrat Athletica. 60. minuti imel krasno priložnost Dani Garcia, toda z izjemnim posredovanjem in drsečim štartom se je izkazal Lucas Vazquez. V 76. minuti smo bili priča novi priložnosti za goste: Oihan Sancet je sprožil z bližine, a se je po strelu z desne strani izkazal belgijski vratar Courtois, ki je pravočasno stekel iz svojih vrat. V 86. minuti je Realova obramba znova visela, toda s požrtvovalnim posredovanjem je z glavo žogo blokiral eder Militao po strelu gostujočega nogometaša Mikela Vesge. Ostalo je pri zmagi Reala z 1:0.

La liga, 9. krog, zaostala tekma:

Real Madrid - Athletic Bilbao 1:0 (1:0)

Benzema 40.