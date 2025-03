Se je Alvarez dvakrat dotaknil žoge? Jezni Diego Simeone odgovarja: Ni!

Atletico Madrid je na povratnem obračunu osmine finala Lige prvakov na domačem stadionu izničil prednost Real Madrida s prvega obračuna. A zmaga z 1:0 po rednem delu in podaljških ni bila dovolj za napredovanje. Sledilo je izvajanje enajstmetrovk in kontroverzna odločitev sodnikov v VAR sobi, da uspešno izvedeno enajstmetrovko Juliana Alvareza izničijo, ker naj bi se žoge dotaknil dvakrat. Po strastnem obračunu so odzivi iz obeh taborov pričakovano zelo različni.

OGLAS

Realu je še enkrat uspelo. Kot že neštetokrat prej je beli balet v Ligi prvakov napredoval skozi šivankino uho. Tokrat so na mestnem derbiju po zadetku Conorja Gallagherja v 30 sekundi obračuna več kot 120 minut trdo garali za uvrstitev v četrtfinale. Vinicius Junior je v 70. minuti zgrešil strel z enajstih metrov, ki bi verjetno prej odločil, kdo bo napredoval, a na koncu sta mestna tekmeca morala izvajati enajstmetrovke. Prve tri enajstmetrovke so Kylan Mbappe, Alexander Sorloth in Jude Bellingham uspešno izvedli, nato je bil na vrsti Atleticov zvezdnik Julian Alvarez. Mrežo je zatresel, tik pred strelom pa mu je spodrsnilo. Med navijači in ljubitelji nogometa ni bilo veliko dvomov, da bo zadetek štel, sodniki v VAR sobi pa se niso strinjali. Po pregledu posnetkov so prišli do zaključka, da se je Alvarez tik pred udarcem z desno nogo žoge dotaknil z levo, stojno nogo. Na koncu je bil njegov zgrešeni strel usoden za njegovo moštvo. Člen številka 14.1 v pravilniku IFAB-a (Upravni odbor Mednarodne nogometne zveze) pravi: "Strelec se žoge ne sme dotakniti drugič, dokler se je ni dotaknil drug igralec." To pravilo prepoveduje tudi strel izvajalca enajstmetrovke, ko se je žoga odbila od okvirja vrat in se je ni dotaknil nihče drug.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Če se je Alvarez žoge dotaknil s svojo levo nogo, je stik z žogo vsekakor bil zanemarljiv in počasni posnetki niso dovolj jasni, da bi ljubitelji nogometa lahko sodili o pravilnosti odločitve. Trener Atletica Diego Simeone se po obračunu pričakovano ni strinjal z odločitvijo sodnikov. "Sodnik je dejal, da se je Julian, ko je prišel do kazenskega prostora, dotaknil žoge s stoječo nogo, vendar se žoga ni premaknila," je na novinarski konferenci neposredno po obračunu dejal vidno jezni Argentinec.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

"Nikoli še nisem videl izvajanja enajstmetrovk, pri katerem bi posredoval VAR, ampak dobro, oni naj bi videli, da se je dotaknil žoge. Želim verjeti, da so to videli, da se je dotaknil," je dodal Simeone. Nato je zbranim novinarjem postavil vprašanje. "Ste videli, da se je dvakrat dotaknil žoge? Prosim, kdor je bil prisoten na stadionu in je videl, da se je dvakrat dotaknil žoge, da se je žoga premikala, naj se javi in dvigne roko. Ne vidim nikogar z dvignjeno roko. To je vse, kar želim povedati ... naslednje vprašanje," je svoj pogled na sodniško odločitev podal Simeone.

Trener nasprotnikov Carlo Ancelotti je bil na drugi strani po novem velikem slavju na evropskih tekmovanjih bolj miren in prepričan v pravilnost odločitve. "Zaznali so dotik. Ko smo ugotovili, da obstaja dvom v to, so dotik že zaznali v VAR sobi. Jaz sem videl dotik. Mislim, da se je žoge dotaknil z levo nogo, nato je sledil še drugi udarec," je dvomom Simeoneja odgovoril izkušeni Italijan. Javil pa se je tudi nogometaš Reala Dani Ceballos, ki je na družbenih omrežjih nad posnetek Simeonejevega vprašanja novinarjem dodal le emotikon roke, s čimer je seveda namignil, da je on videl dvojni dotik žoge.