Real premagal Atletico, v finalu ga čaka Barcelona

Real Madrid je prvi zadetek dosegel že v 2. minuti po izredno močnem strelu Federica Valverdeja s prostega strela, na 2:0 je povišal Rodrygo (55.), izid tekme pa je tri minute kasneje postavil Alexander Sorloth.
Jan Oblak bo moral na novo lovoriko še čakati, nazadnje je z Atleticom osvojil La Ligo 2020/21, Real Madrid pa se bo v finalu potegoval za 14. naslov v superpokalu.
Barcelona je v tem tekmovanju najuspešnejši klub, ima že 15 lovorik, zadnjo je osvojila v prejšnji sezoni.
Izida, španski superpokal:
Atletico Madrid - Real Madrid 1:2 (0:1)
Sorloth 58.; Valverde 2., Rodrygo 55.
Barcelona - Athletic Bilbao 5:0 (4:0)
Ferran 22., Fermin 30., Bardghji 34., Raphinha 38., 52.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.