Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Real premagal Atletico, v finalu ga čaka Barcelona

Džeda, 08. 01. 2026 22.15 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
S.V. STA
Real Madrid

Nogometaši Real Madrida so v polfinalu španskega superpokala z 2:1 premagali madridski Atletico. V Savdski Arabiji sta za zmago belega baleta poskrbela Federico Valverde in Rodrygo, varovanci Xabija Alonsa pa se bodo v finalu pomerili z Barcelono, ki je v sredo s 5:0 odpravila Athletic Bilbao.

Real Madrid je prvi zadetek dosegel že v 2. minuti po izredno močnem strelu Federica Valverdeja s prostega strela, na 2:0 je povišal Rodrygo (55.), izid tekme pa je tri minute kasneje postavil Alexander Sorloth.

Vinicius Junior in Rodrygo
Vinicius Junior in Rodrygo
FOTO: AP

Jan Oblak bo moral na novo lovoriko še čakati, nazadnje je z Atleticom osvojil La Ligo 2020/21, Real Madrid pa se bo v finalu potegoval za 14. naslov v superpokalu.

Preberi še Barcelona za mesto v finalu španskega superpokala uničila Bilbao

Barcelona je v tem tekmovanju najuspešnejši klub, ima že 15 lovorik, zadnjo je osvojila v prejšnji sezoni.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Izida, španski superpokal:

Atletico Madrid - Real Madrid 1:2 (0:1)
Sorloth 58.; Valverde 2., Rodrygo 55.

Barcelona - Athletic Bilbao 5:0 (4:0)
Ferran 22., Fermin 30., Bardghji 34., Raphinha 38., 52.

nogomet španski superpokal real madrid atletico madrid

Parižani po izvajanju enajstmetrovk do nove lovorike

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Mama iz pekla? Yolanda Hadid in temna plat vzgoje
Dve leti po tragediji: To bolečino je zelo težko opisati
Dve leti po tragediji: To bolečino je zelo težko opisati
Rodila je 'orjaka': dojenček je tehtal skoraj 6 kilogramov
Rodila je 'orjaka': dojenček je tehtal skoraj 6 kilogramov
Pretrgala vezi s strupeno skupino mamic
Pretrgala vezi s strupeno skupino mamic
zadovoljna
Portal
Sin mami razkril, da ima oče punco
Plašč z vzorcem, ki bo vladal letu 2026
Plašč z vzorcem, ki bo vladal letu 2026
Ujeta med izkazovanjem nežnosti na plaži
Ujeta med izkazovanjem nežnosti na plaži
Ločujeta se po sedmih letih zakona
Ločujeta se po sedmih letih zakona
vizita
Portal
9 slavnih oseb, ki živijo z multiplo sklerozo, to so njihove zgodbe
Kaj storiti v primeru ozeblin?
Kaj storiti v primeru ozeblin?
Vrtoglavica ob vstajanju: ključen telesni mehanizem, ki ga ne smemo spregledati
Vrtoglavica ob vstajanju: ključen telesni mehanizem, ki ga ne smemo spregledati
Nočne more kot znak?
Nočne more kot znak?
cekin
Portal
Z urejanjem nohtov do milijonov
Katere pokojnine bodo višje?
Katere pokojnine bodo višje?
Kako Američani ščitijo premoženje pred negotovostjo?
Kako Američani ščitijo premoženje pred negotovostjo?
Lani rast števila brezposelnih
Lani rast števila brezposelnih
moskisvet
Portal
Škandal v Hollywoodu: 'Ne želim miloščine'
Sanjski moški Hrvaške: katera bo osvojila njegovo srce?
Sanjski moški Hrvaške: katera bo osvojila njegovo srce?
Avtomobili, ki jih lahko kupite samo še letos
Avtomobili, ki jih lahko kupite samo še letos
Nekoč je bila ena najlepših žensk na svetu, poglejto jo danes
Nekoč je bila ena najlepših žensk na svetu, poglejto jo danes
dominvrt
Portal
Tako lahko mokra oblačila posušimo na zraku tudi pozimi
Smrtna nevarnost za pse: kemikalija, ki ogroža življenje
Smrtna nevarnost za pse: kemikalija, ki ogroža življenje
Hitri triki za osvežitev doma po praznikih
Hitri triki za osvežitev doma po praznikih
Pridobite gradbeno dovoljenje hitro in enostavno prek spleta!
Pridobite gradbeno dovoljenje hitro in enostavno prek spleta!
okusno
Portal
Hitra sladica za sprostitev po napornem dnevu
To juho si januarja želi vaše telo (in pripravljena je v pol ure)
To juho si januarja želi vaše telo (in pripravljena je v pol ure)
7 napak, ki jih vsi delamo s papirjem za peko
7 napak, ki jih vsi delamo s papirjem za peko
Ideje za zdrave zajtrke, ki jih lahko pripravimo vnaprej
Ideje za zdrave zajtrke, ki jih lahko pripravimo vnaprej
voyo
Portal
Jutranja ptica
Lov na tropskega velikana
Lov na tropskega velikana
Babilon
Babilon
Podarjeno srce
Podarjeno srce
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1445