Beli balet plesal v dežju in Barci prizadejal prvi ligaški poraz v letu 2021

Nogometaši Real Madrida so v 30. krogu španske La Lige na slovitem 'El clasicu' z 2:1 premagali zasedbo Barcelone. Real je že v prvem polčasu zadel dvakrat (Karim Benzema in Toni Kroos), zadetek priključitve je po slabi uri igre zabil Oscar Mingueza, nato pa je Real do konca zdržal vse nalete Kataloncev in jim prizadejal sploh prvi poraz v La ligi v koledarskem letu 2021.

Trener Reala v primerjavi s torkovo tekmo z Liverpoolom ni bistveno spreminjal začetne enajsterice, razlika je bila le ta, da je v prvo enajsterico vključilFederica Valverdeja, povratnika po poškodbi, ta je dobil priložnost namesto strelca proti Liverpoolu – Marca Asensia. Enajsterica Reala je tako izgledala takole: Courtois, Mendy, Nacho, Militao, Kroos, Casemiro, Modrić, Vinicius, Valverde in Benzema. Na drugi strani se je trener Barcelone Ronald Koeman odločil za naslednjo enajsterico: ter Stegen, Lenglet, Araujo, Mingueza, Alba, de Jong, Busquets, Dest, Pedri, Messi in Dembele. V deveti minuti je Barcelona kot prva nevarna zagrozila prek Jordija Albe po levi strani, ta je podajal v kazenski prostor Ousmanu Dembeleju, žogo pa je še pravočasno izbil vratar Reala Thibaut Courtois. A prvi je na stadionu Alfreda di Stefana zadel Real Madrid. In sicer se je v izteku 13. minute s krasnim in iznajdljivim zadetkom izkazal Karim Benzema, ki je s strelom s desno peto po podaji Lucasa Vazqueza presenetil vratarja Barcelone Marca-Andreja Ter Stegna. Akcijo je sicer začel Valverde, ki mu gre prav tako pripisati velik del zaslug za uvodni zadetek Reala. V 23. minuti je prav strelec Benzema prevzel odgovornost pri prostem strelu s kakšnih 26 metrov, a je njegov poskus romal visoko prek Barcinih vrat. Tri minute pozneje je krasen prodor s sredine igrišče uspel junaku Realove torkove zmage v Ligi prvakov Viniciusu Juniorju, ki je kar dvakrat osmešil branilce Barcelone, Ronald Araujo si je prislužil rumeni karton, potem ko je s prekrškom zaustavil Brazilca na robu kazenskega prostora.

Sledil je prosti strel Reala, ki ga je krasno izvedelToni Kroos in (tudi s pomočjo hrbta Sergina Desta, ki je žogo preusmeril) zadel za vodstvo Reala v 28. minuti že z 2:0. V 34. minuti je bil Real blizu tretjega gola, vratar ter Stegen je že bil premagan, a ga je tokrat rešila vratnica po streluFederica Valvederja z roba kazenskega prostora. Tokrat je z leve strani znova potegnil Vinicius, nato spretno podal do Valverdeja, Urugvajec pa je zadel 'le' okvir vrat, odbito žogo pa je skušal v gol pospraviti Lucas Vazquez, a se je tokrat z obrambo izkazal ter Stegen. V 37. minuti je ob Ferlandu Mendyjuv kazenskem prostoru Reala padel Dembele, celotna Barcina klop je zahtevala enajstmetrovko, toda piščalka Jesusa Gila Manzanaje v dežju in vetru ostala nema. Zidane je moral že ob izteku prvega polčasa narediti zamenjavo, saj se je v eni od akciji ob trku s Sergiom Busquetsom poškodoval Vazquez. V 43. minuti je tako moral zapustiti igro, vstopil je Alvaro Odriozola.

Barcelona je v zaključku polčasa le pritisnila na vrata Reala in pri tem uspela biti tudi nevarna. Najprej je Messi neposredno iz kota, ki ga pravzaprav ne bi smelo biti, a so sodniki spregledali, da je zadnji z žogo igral Dest, zadel vratnico, nato pa je prav Messi v tretji minuti sodnikovega dodatka prvega polčasa imel še imenitno priložnost z desne strani, a se je z obrambo izkazal Courtois. Tudi če bi Messi zadel, gol najverjetneje ne bi bil priznan, saj je pred tem Argentinec ob zaustavljanju žoge igral z roko, je razkril počasni posnetek. Drugi polčas: gol priključka in zaključni nalet Barce

Koeman je na začetku drugega polčasa v igro poslal Antoina Griezmanna, ki je 8. aprila še tretjič postal očka (in to še tretjič na 8. april). Francoski napadalec je zamenjal ameriškega krilnega nogometaša Desta. V drugem polčasu se je nad stadionom Alfreda di Stefana pošteno razjezilo nebo, priča smo bili močnemu nalivu, ki je pošteno močil nogometaše obeh ekip. V 53. minuti je Real znova izpeljal hiter (pol)protinapad, ki pa ga je Kroos zaključil s strelom visoko prek Barcinih vrat. V 55. minuti je imela Barcelona najlepšo priložnost do tega trenutka, a je rezervist Griezmann meril za las malce mimo Courtoisove desne vratnice, najbrž pa je bil pri tem tudi v prepovedanem položaju, tako da bi v primeru gola imel VAR precej dela. V 57. minuti je Barcina obramba znova pustila ogromno prostora Realovim nogometašem v napadu, a tokrat se je Benzema, ki je žogo sprejel malce čez sredino igrišča, odločil za individualno akcijo in sprožil z razdalje, njegov strel pa je romal prek in mimo Barcinih vrat. Barcelona se je vrnila v obračun, in sicer z golom branilca Oscarja Minguezev 60. minuti tekme. Ta je sicer v slogu napadalca izjemno spretno reagiral ob podaji Albe (in preskoku Griezmanna) v kazenski prostor in z golenjo žogo poslal v mrežo Reala.

Real je imel priložnost za morebitno povišanje vodstva že slabi dve minuti pozneje, ko je po bloku enega od Barcinih branilcev ob podaji Viniciusa z leve strani v kazenski prostor žoga že premagala ter Stegna, a jo je zaustavila vratnica, od katere se je odbila v kot. V 66. minuti bi po izjemni podaji Luke Modrića Vinicius moral iztržiti več, a se je ob želji po nesebični potezi odločil za podajo Benzemaju, Barcina obramba pa je uspela žogo odbiti v kot. Dve minuti pozneje nova priložnost za Real, a je Kroos z glavo ob veliko prostora sprožil zelo slabo, sledil je hiter protinapad Barce, ki ga je zaključil Messi, meril mimo, a je ta bil ob prekršku, tako da je imela Barcelona na voljo še prosti strel. Izvedel ga je prav Argentinec, a je še drugič nocoj s podobnega položaja meril v živi zid. V 71. minuti bi se drugič med strelce lahko vpisal Mingueza, a je po hitrem protinapadu blaugrane z desne strani meril mimo Realovih vrat. V 73. minuti se je trener galaktikov že ozrl proti sredini tekmi Lige prvakov, saj je iz igre potegnil Benzemaja, Kroosa in Viniciusa. Namesto teh so vstopili Mariano Diaz, Isco Alarcon in Marcelo. Dve minuti po hokejskih rošadah je sledila podaja Messija na glavoIlaixa Moribe, njegov poskus pa je belgijski čuvaje mreže v vratih Reala uspel ukrotiti.

Na drugi strani je rezervist Odriozola v 76. minuti tekme nevarno zagrozil ob zvitem poskusu z desne strani, a je ter Stegen ostal zbran in žogo uspel preusmeriti v kot. Pet minut pozneje se je za prevetritev enajsterice odločil tudi gostujoči strateg Koeman, v igro je poslal Martina Braithwaita in Francisca Trincaa, iz igre pa povlekel Dembeleja in Pedrija. Prav Danec je bil protagonist akcije v 84. minuti, ko je kazenskem prostoru padel ob Mendyju, a je sodnik ocenil, da je bilo premalo kontakta in tako ni ugodil zahtevam Barcelone, ki je histerično zahtevala strel z bele točke. Alba in Komean sta si prislužila celo rumena kartona zaradi ugovarjanja. V zadnji minuti rednega dela je Real ostal brez Casemira, ki je v roku dveh minut dobil dva rumena kartona in tako moral predčasno pod prho. Messi je po prekršku Brazilca imel krasno priložnost s prostega strela z roba kazenskega prostora, ob idealnem položaju za levičarja. A tokrat je meril preveč po sredini vrat, Courtois je uspel žogo ukrotiti. Minuto pozneje je z roba kazenskega prostora poskusil še Moriba, a meril prek Realovih vrat. Rezervist Marcelo bi na drugi strani lahko povišal vodstvo Reala, a se je z vrhunskim posredovanjem izkazal Mingueza in preprečil snidenje Brazilca iz oči v oči s ter Stegnom. Po štirih minutah sodnikovega dodatka je tako ostalo pri zmagi madridskega Reala z 2:1. Galaktiki so tako z zmago (vsaj začasno) skočili na vrh ligaške lestvice, kjer imajo zdaj enako točk (66) kot Atletioc Madrid, a ima ta eno odigrano tekmo manj. Blaugrana je ostala pri 65 točkah, a je s porazom proti neposrednemu tekmecu padla na tretje mestu. La Liga, 30. krog:

Real Madrid- Barcelona 2:1(2:0)

Benzema 13., Kroos 28.; Mingueza 60.

