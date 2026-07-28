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Nogomet

Real Madrid brez lovorike ustvaril rekordni prihodek

Madrid, 28. 07. 2026 18.02 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
H.B. STA
Real Madrid

Španski nogometni velikan Real Madrid je v sezoni 2025/26 ostal brez osvojene lovorike. Kljub temu pa je klub ustvaril rekordnih 1,221 milijarde evrov prihodkov. Real Madrid je tako prvič presegel mejo 1,2 milijarde, kar doslej ni uspelo še nobeni športni organizaciji na svetu.

"Poslovni prihodki brez prihodkov od prestopov nogometašev so dosegli 1,221 milijarde evrov, kar je 3,1 odstotka več kot v prejšnjem poslovnem letu," so zapisali v klubu.

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"S tem je utrdil položaj vodilnega športnega kluba po ustvarjenih prihodkih," so dodali pri madridskem velikanu.

Klub pa je ob tem poročal o 26 milijonih evrov čistega dobička, kar je osem odstotkov več kot v sezoni 2024/25.

K odličnim finančnim rezultatom so pomembno prispevali višji prihodki prenovljenega stadiona Santiago Bernabeu, ki so se povečali za 11 odstotkov na 363 milijonov evrov, pa tudi nova sponzorska partnerstva.

Prenovljeni Santiago Bernabeu
Prenovljeni Santiago Bernabeu
FOTO: Twitter

Zdaj pa v klubu želijo tudi nove uspehe. Real Madrid je junija za novega trenerja imenoval Joseja Mourinha, ki je na klopi nasledil Alvara Arbeloo. Okrepljena je tudi prva ekipa, kjer sta med novinci Bernardo Silva in Marco Cucurella.

Po poročanju medijev se je Real že dogovoril tudi za prihod krilnega nogometaša Yana Diomandeja iz RB Leipziga, medtem ko naj bi bil vezist Rodri iz Manchester Cityja prav tako ena od prestopnih tarč.

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