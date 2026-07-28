Real Madrid brez lovorike ustvaril rekordni prihodek

"Poslovni prihodki brez prihodkov od prestopov nogometašev so dosegli 1,221 milijarde evrov, kar je 3,1 odstotka več kot v prejšnjem poslovnem letu," so zapisali v klubu.

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"S tem je utrdil položaj vodilnega športnega kluba po ustvarjenih prihodkih," so dodali pri madridskem velikanu.

Klub pa je ob tem poročal o 26 milijonih evrov čistega dobička, kar je osem odstotkov več kot v sezoni 2024/25.

K odličnim finančnim rezultatom so pomembno prispevali višji prihodki prenovljenega stadiona Santiago Bernabeu, ki so se povečali za 11 odstotkov na 363 milijonov evrov, pa tudi nova sponzorska partnerstva.