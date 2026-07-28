Real Madrid brez lovorike ustvaril rekordni prihodek

"Poslovni prihodki brez prihodkov od prestopov nogometašev so dosegli 1,221 milijarde evrov, kar je 3,1 odstotka več kot v prejšnjem poslovnem letu," so zapisali v klubu.
"S tem je utrdil položaj vodilnega športnega kluba po ustvarjenih prihodkih," so dodali pri madridskem velikanu.
Klub pa je ob tem poročal o 26 milijonih evrov čistega dobička, kar je osem odstotkov več kot v sezoni 2024/25.
K odličnim finančnim rezultatom so pomembno prispevali višji prihodki prenovljenega stadiona Santiago Bernabeu, ki so se povečali za 11 odstotkov na 363 milijonov evrov, pa tudi nova sponzorska partnerstva.
Zdaj pa v klubu želijo tudi nove uspehe. Real Madrid je junija za novega trenerja imenoval Joseja Mourinha, ki je na klopi nasledil Alvara Arbeloo. Okrepljena je tudi prva ekipa, kjer sta med novinci Bernardo Silva in Marco Cucurella.
Po poročanju medijev se je Real že dogovoril tudi za prihod krilnega nogometaša Yana Diomandeja iz RB Leipziga, medtem ko naj bi bil vezist Rodri iz Manchester Cityja prav tako ena od prestopnih tarč.
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