Real Madrid brez praske proti Sevilli

Za Madridčane sta na stadionu Santiago Bernabeu v prvem polčasu atraktivna gola dosegla Arda Güler (30.) in Kylian Mbappe (37.). Slednji je v 63. minuti zadel še z enajstmetrovke in dosegel svoj deveti gol v španskem prvenstvu, na lestvici strelcev pa vodi Brazilec Raphinha (Barcelona) z 12 zadetki. V končnici tekme je za domače zadel še Yan Diomande (82.), za goste pa Manuel Bueno (80.).

Danes so bile še tri tekme. Osasuna je ugnala Racing Santander z 2:0, Celta Vigo je bila boljša od Alavesa z 2:1, Real Sociedad pa je v Malagi slavil s 5:2.

Na dosedanjih devetih tekmah španskega prvenstva je Barcelona zbrala 27 točk, Atletico Madrid 22, Real Madrid 21, Betis 19, Real Sociedad 16, na zadnjih štirih mestih pa so Levante in Elche s sedmimi, Valencia s šestimi ter Malaga s štirimi točkami.

Konec prihodnjega tedna bo na sporedu veliki španski derbi med Barcelono in Real Madridom. Espanyol bo gostoval v Santanderju, Atletico Madrid pa bo gostil Deportivo A Coruno.