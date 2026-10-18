Real Madrid brez praske proti Sevilli

Za Madridčane sta na stadionu Santiago Bernabeu v prvem polčasu atraktivna gola dosegla Arda Güler (30.) in Kylian Mbappe (37.). Slednji je v 63. minuti zadel še z enajstmetrovke in dosegel svoj deveti gol v španskem prvenstvu, na lestvici strelcev pa vodi Brazilec Raphinha (Barcelona) z 12 zadetki. V končnici tekme je za domače zadel še Yan Diomande (82.), za goste pa Manuel Bueno (80.).
Danes so bile še tri tekme. Osasuna je ugnala Racing Santander z 2:0, Celta Vigo je bila boljša od Alavesa z 2:1, Real Sociedad pa je v Malagi slavil s 5:2.
Na dosedanjih devetih tekmah španskega prvenstva je Barcelona zbrala 27 točk, Atletico Madrid 22, Real Madrid 21, Betis 19, Real Sociedad 16, na zadnjih štirih mestih pa so Levante in Elche s sedmimi, Valencia s šestimi ter Malaga s štirimi točkami.
Konec prihodnjega tedna bo na sporedu veliki španski derbi med Barcelono in Real Madridom. Espanyol bo gostoval v Santanderju, Atletico Madrid pa bo gostil Deportivo A Coruno.
Izidi španske LaLige, 18. oktober:
Osasuna - Racing Santander 2:0 (1:0)
Celta Vigo - Alaves 2:1 (0:0)
Malaga - Real Sociedad 2:5 (0:2)
Real Madrid - Sevilla 4:1 (2:0)
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.