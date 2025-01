Real Madrid po podaljških do četrtfinala Kraljevega pokala

Nogometaši Real Madrida so bili v prvem polčasu nevarnejši nasprotnik, Celta pa je bila v 37. minuti sicer blizu enajstmetrovke, a se sodnik ni odločil pokazati na belo točko. Nekaj trenutkov kasneje je Kylian Mbappe s svoje polovice žogo popeljal do gostujočega kazenskega prostora, iz igre vrgel obrambo Celte in s težkega položaja s sijajnim zaključkom poskrbel za vodstvo galaktikov.