Zidane: Pred nami je najpomembnejša tekma sezone, morali bomo biti previdni

"Gre za polfinale, tako da je jasno, da nas čaka zahtevna tekma. Na tem nivoju je vsaka naslednja najzahtevnejša doslej. Liga prvakov je posebno tekmovanje, a imamo izkušnje s takšnimi tekmami," je na ponedeljkovi novinarski konferenci pred nocojšnjim srečanjem na stadionu Alfreda Di Stefana, kjer med prenovo Santiago Bernabeua domuje madridski Real, najprej poudarilZinedine Zidane.

Galaktiki so pred prvim od dveh spopadov s Chelseajem v vlogi rahlih favoritov, v Madridu pa bo, kot je izpostavil prekaljeni Zizou, zelo pomembno, da ne prejmejo zadetka:"Morali bomo biti previdni, braniti se bomo morali na najvišjem nivoju, obenem pa si tudi ustvarjati priložnosti. Da bomo nevarni, bomo potrebovali predstavo na najvišjem nivoju."

Zidane proti Londončanom ne bo računal na Ferlanda Mendyja, Sergia Ramosa in Lucasa Vazqueza, ki imajo težave s poškodbami, ter tudi Fedeja Valverdeja, ki je bolan."Do konca sezone je še mesec dni. Edino, kar nam preostane, je, da se borimo na vsaki tekmi. Imeli bomo težave, zagotovo, a imajo jih vse ekipe. Šli bomo na igrišče in dali vse od sebe," je še razmišljal Zidane, ki je v tem tekmovanju kot trener med letoma 2016 in 2018 slavil trikrat.

Kovačića ne bo proti nekdanjemu klubu

Bistveno manj izkušen ima na drugi strani Thomas Tuchel. Nemški strokovnjak še ni prišel do najprestižnejše klubske lovorike na stari celini, ji je pa bil lani zelo blizu, ko je s PSG-jem izgubil v finalu. Odkar sedi na klopi Chelseaja, Londončani blestijo predvsem z izjemno obrambo, na 14 tekmah v Premier League kar desetkrat niso prejeli zadetka, Tuchel pa je zatrdil, da od svoje – sicer pogosto ne preveč atraktivne – taktike, ne bo odstopal.

"Ne pričakujte norih stvari od nas, temveč zgolj tisto, kar ste že videli. Že doslej smo imeli zahtevne tekme in težke trenutke, zato čutimo, da je to pravi trenutek za tako pomemben spopad. Lačni smo," je napovedal Tuchel in dodal: "Morali bomo biti mi, to je vsa strategija. Morali se bomo zanašati na tisto, v čemer smo dobri. Na stvari, pri katerih smo samozavestni. Upam, da ne bomo pretirano razmišljali. Moramo igrati, kot znamo."

V primerjavi z Zidanom ima Tuchel bistveno manj zdravstvenih težav. Na vprašanje, koga bo pogrešal na prvi tekmi v Madridu, je odgovoril: "Zelo kratek bom, ker je odsoten samo Mateo Kovačić. Vsi ostali so mi na voljo in bodo lahko v ekipi."