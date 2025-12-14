Naslovnica
Real Madrid do prigarane zmage proti Alavesu

Vitoria-Gasteiz, 14. 12. 2025 23.17 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
STA S.V.
Kylian Mbappe

Nogometaši Reala so prekinili niz dveh zaporednih porazov in z zmago z 2:1 v 16. krogu španskega prvenstva proti Alavesu v Vitorii vsaj nekoliko umirili stanje v slačilnici. Z igro niso navdušili, s kakovostjo posameznikov pa vendarle rešili tekmo v svojo korist. A ne brez težav in živčnosti.

Real Madrid
Real Madrid
FOTO: Profimedia

Gosti so povedli v 24. minuti po protinapadi, ki ga je z individualno akcijo zaključil Kylian Mbapee. V 69. minuti pa so se za glavo prijeli gostujoči navijači, potem ko so Madridčani slabo lovili Carlosa Vicenteja v nedovoljeni položaj, ta je sam pritekel pred vratarja Thibauta Courtoisa in poslal žogo v mrežo.

Domači se niso zadovoljili s točko, poskušali so dati še en gol, a Real jih je sedem minut po prejetem golu kaznoval. Po protinapadu je Vinicius Junior ušel po levi strani, podal nepokritemu rojaku Rodrygu, ki mu ni bilo težko poslati žogo v mrežo. Real je tako na prvenstveni razpredelnici ostal štiri točke za vodilno Barcelono.

V preostalih nedeljskih tekmah je Sevilla s 4:0 ugnala Oviedo, Celta Vigo je bila z 2:0 boljša od Athletica Bilbaa, tekma med Levantejem in Villarrealom pa je bila zaradi grozečih poplav prestavljena.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Izidi, 16. krog La Lige:

Real Sociedad - Girona 1:2 (1:0)

Atletico Madrid - Valencia 2:1 (1:0)
(Jan Oblak je branil celo tekmo za Atletico)

Mallorca - Elche 3:1 (1:1)

Barcelona - Osasuna 2:0 (0:0)

Getafe - Espanyol 0:1 (0:0)

Sevilla - Oviedo 4:0 (2:0)

Celta Vigo - Athletic Bilbao 2:0 (0:0)

Alaves - Real Madrid 1:2 (0:1)

Kaos v Kamerunu: Eto'o izločil Aboubakarja zaradi strelskega rekorda?

