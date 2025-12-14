Real Madrid do prigarane zmage proti Alavesu

Gosti so povedli v 24. minuti po protinapadi, ki ga je z individualno akcijo zaključil Kylian Mbapee. V 69. minuti pa so se za glavo prijeli gostujoči navijači, potem ko so Madridčani slabo lovili Carlosa Vicenteja v nedovoljeni položaj, ta je sam pritekel pred vratarja Thibauta Courtoisa in poslal žogo v mrežo.

Domači se niso zadovoljili s točko, poskušali so dati še en gol, a Real jih je sedem minut po prejetem golu kaznoval. Po protinapadu je Vinicius Junior ušel po levi strani, podal nepokritemu rojaku Rodrygu, ki mu ni bilo težko poslati žogo v mrežo. Real je tako na prvenstveni razpredelnici ostal štiri točke za vodilno Barcelono.

V preostalih nedeljskih tekmah je Sevilla s 4:0 ugnala Oviedo, Celta Vigo je bila z 2:0 boljša od Athletica Bilbaa, tekma med Levantejem in Villarrealom pa je bila zaradi grozečih poplav prestavljena.