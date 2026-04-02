Real dominira na lestvici najbolje plačanih, Oblak na petem mestu

Po podatkih L'Equipe sta zvezdnika galaktikov Kylian Mbappe in Vinicius Junior z zaslužkom 2,67 milijona evrov bruto na mesec – v ta znesek bonusi niso všteti – najbolje plačana nogometaša v španskem prvenstvu.

Naj bi pa Brazilec v prihodnjem letu Francoza v višini fiksne plače prehitel, saj je leta 2023 z Real Madridom podpisal pogodbo s progresivno plačno strukturo – plača se mu vsako sezono poviša za približno 2 milijona evrov neto letno. Vinicius bo letos zaslužil 16 milijonov evrov neto, v naslednji sezoni pa naj bi se ta znesek povzpel na 18 milijonov evrov neto.