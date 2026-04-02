Nogomet

Real dominira na lestvici najbolje plačanih, Oblak na petem mestu

Madrid, 02. 04. 2026 16.17 pred 26 dnevi 2 min branja 32

Avtor:
Ž.Ž.
Real Madrid - Monaco

Francoski športni časnik L'Equipe je razkril imena in plače najbolje plačanih nogometašev v španski La ligi. Na lestvici prevladujejo nogometaši Real Madrida, prvo mesto si namreč delita Kylian Mbappe in Vinicius Junior, na tretjem mestu pa je, nekoliko presenetljivo, David Alaba. Med najbolje plačanimi je tudi slovenski vratar Jan Oblak, ki si z Judom Bellinghamom deli peto mesto.

FOTO: Profimedia

Po podatkih L'Equipe sta zvezdnika galaktikov Kylian Mbappe in Vinicius Junior z zaslužkom 2,67 milijona evrov bruto na mesec – v ta znesek bonusi niso všteti – najbolje plačana nogometaša v španskem prvenstvu.

Naj bi pa Brazilec v prihodnjem letu Francoza v višini fiksne plače prehitel, saj je leta 2023 z Real Madridom podpisal pogodbo s progresivno plačno strukturo – plača se mu vsako sezono poviša za približno 2 milijona evrov neto letno. Vinicius bo letos zaslužil 16 milijonov evrov neto, v naslednji sezoni pa naj bi se ta znesek povzpel na 18 milijonov evrov neto.

FOTO: AP

Mbappe sicer prejema precej višje bonuse. Francoz je iz PSG-ja prestopil kot prost igralec, zaradi česar so Madridčani ob njegovem prestopu prihranili približno 100 milijonov evrov, ta znesek pa v obliki bonusov sorazmerno porazdelili skozi njegovo petletno pogodbo.

Med prvimi šestimi le dva nogometaša, ki ne igrata za Real – eden od njih Oblak

Tudi tretji najbolje plačani nogometaš La Lige nosi dres belega baleta. Tretje mesto namreč nekoliko presenetljivo zaseda David Alaba, ki mesečno prejema 1,8 milijona evrov bruto.

FOTO: Profimedia

Četrto mesto pripada zvezdniku Barcelone Robertu Lewandowskemu, Poljak vsak mesec zasluži 1,73 milijona evrov bruto.

For ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Na petem mestu znova najdemo nogometaša galaktikov. Jude Bellingham se lahko pohvali z zaslužkom 1,67 milijona evrov na mesec, prav toliko pa zasluži tudi vratar Atletico Madrida in slovenske reprezentance Jan Oblak.

FOTO: Atletico Madrid

Med trenerji na prvem mestu Simeone

FOTO: Profimedia

L'Equipe je razkril tudi zaslužke najbolje plačanih trenerjev. Najvišjo fiksno plačo ima strateg Colchonerosov Diego Simeone, ki na mesec prejme približno 2,18 milijona evrov bruto. Sledi mu trener Barcelone Hansi Flick z 910.000 evri bruto na mesec, medtem ko plača Alvara Arbeloe pri Real Madridu znaša 580.000 evrov bruto na mesec.

nogomet plače real madrid kylian mbappe vinicius junior david alaba robert lewandowski jude bellingham
KOMENTARJI32

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

manucao
03. 04. 2026 14.02
Lewandowski, reci in piši 20 mil. Za takega igralca je tudi 10 mil vsekakor preveč.
Kolllerik
03. 04. 2026 21.49
Najmanj plačan fuzbaler pri realu, to za z ogromno učinka je marcinjak...
žikabato
03. 04. 2026 12.14
Ronaldo pa 2x več od vseh 5 skupaj
Jevgenij Suhov
03. 04. 2026 12.09
tudi pri sodniški organizaciji dominira…
annonymo95
03. 04. 2026 08.11
Kdo drug kot pa kripl prezivlja svoje popoldneve in vecere na forumu in vsak dan pise identicne komentarje in se krega sam s sabo hahahahaha povej mi da nimas zivljenja brez da mi dejansko poves
cripstoned
02. 04. 2026 21.40
Farsici sprijaznite se...real je pred vami v lovorikah, denarju, legendah, stadionu in prestizu...ropalona je pred realom in ostalimi samo v korupciji in sodniskih skandalih...18let ste placevali sodnike, pokradli 9 naslovov lalige in 3x liga prvakov in vi boste o sodnikih aahahahahhaha...jokajte na glas da vas cujem hahahahah
žikabato
02. 04. 2026 20.56
Super nakupi pa itak kaka james hazard dembele grizman coutinho
Šumsko voče
02. 04. 2026 20.41
S čim si oblak zasluzi taksno plačo?pojma nima o branjenju
Lucky
02. 04. 2026 20.41
Tule vsi vejo, da Lucky nima pojma o Realu. Tud, če nimaš pojma, še vedn več veš, kot kiksi. Friendi mi pravjo, da Real dela z ogromno tekočo zgubo. Na računu nej bi jim ostal sam še par miljončkov. Zato tud kupujejo na obroke. Tud vodenja knjig jim nben podrobno ne kontrolira. Še zmer se ne ve točn, kk je s prodajo parkirnih mest, ki so jih prodal Sixth Street. Parkirnih mest seveda ni. Knjiženi pa menda so. Tud prihodek od koncertov, ki pa ni osnovna dejavnost in se ne sme štet kot prihodek dejavnosti. Kakorkol, tud Barca je napovedala letos prihodek nad miljardo. Vrjetn bo precej odvisn od uspeha v UCL Tk, da še mi mal trolamo.
Kolllerik
03. 04. 2026 09.56
👍👍
petb
02. 04. 2026 18.50
Koliko bi šele zaslužili, če bi bili tako dobri kot Barcelona.
cripstoned
02. 04. 2026 18.51
A ta uefalona ki ima manj evropskih naslovov kot pa modric...vozi farsic spet si brcnil debelo mimo..
NoriSušan
02. 04. 2026 20.13
in ista k vas je premagala 5 krat na zadnjih 7 klasikih. kripl vemo da ne moreš spat
Kolllerik
02. 04. 2026 20.22
Kaj šele punce delajo zdajle z realovkami... 🤣
cripstoned
02. 04. 2026 18.49
Eni placujejo milijone za place igralcev drugi pa mecejo milijone za sodnike pa se vedno propadajo hahahahahaa
NoriSušan
02. 04. 2026 20.13
Chelsea?
cripstoned
02. 04. 2026 18.47
Najbogatejsi in najboljsi klub si lahko to privosci ...placo mbappeja pa so pokrili z odhodi bivsih igralcev ala kroos, modric itd...tako da se realu to niti malo ne pozna..medtem ko so nekateri vrgli milijarde za okrepitve in njihove place danes pa so igralci primorani znizati place ce hocejo igrati...farsici tiho ko se pogovarjamo o denarju..
NoriSušan
02. 04. 2026 20.13
Kroos ni igral za najbolši klub. Mal si mim usekal
cripstoned
02. 04. 2026 21.37
Kaj lahko sploh clovek napise glede na tako nemocen komentar hahahhahaha...boliii
cripstoned
02. 04. 2026 18.44
Samo poglejte farsice spodaj hahahahaha...travme dozivljenske..hahahahahaha
NoriSušan
02. 04. 2026 20.14
Ker ti ne jokaš pod vsakem člankom in lažeš na polno a ne?
cripstoned
02. 04. 2026 21.36
Kripsi ne joce, kripsi samo gazi vi pa nemocno lazete in jocete hahahaaha
Kolllerik
02. 04. 2026 18.00
Zelo zanimivo bi bilo vedeti koliko dajo realovci še za Marcinjaka in vso falango ,, sodnikov,, tako v LP kot v La Ligi.....
golobnadob
02. 04. 2026 18.36
Manj kot barceki Negreiri in druščini...
Kolllerik
02. 04. 2026 19.40
golobček, medtem ko še naprej nekaznovano in javno kradete (Marseille, Totenham itd itd) , ter goljufate pred očmi milijonov gledalcev, se v fantomski izmišljotini Negreira ne more nič premaknit 🤣🤣
hopcefizelj
02. 04. 2026 17.07
Da ti stane pamet...
RUBEŽ
02. 04. 2026 16.59
Bolano do amena. Nasplošno so skoraj vsi športniki preplačani. Z redkimi izjemami.
NoriSušan
02. 04. 2026 16.35
Pismo se splača podarjene penale strelat
Kolllerik
02. 04. 2026 18.01
Itak.....
NoriSušan
02. 04. 2026 20.14
Hej Kollerik js za pol tega sprejmem haha
Kolllerik
02. 04. 2026 20.23
😁👍
bibaleze
Portal
Damjan Murko iskreno o očetovstvu: "Ko sem prvič držal sina v naročju, sem pomislil, da je moje javno življenje končano"
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
zadovoljna
Portal
Največji strah slovenske podjetnice se je preoblikoval v njeno moč
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
4 razlogi, zaradi katerih si ljudje grizejo nohte
4 razlogi, zaradi katerih si ljudje grizejo nohte
vizita
Portal
Tiha kostna motnja, ki prizadene 40 % odraslih: zakaj je tako nevarna?
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
Zakaj ne izgubite maščobe na trebuhu: to so najpogostejši razlogi
Zakaj ne izgubite maščobe na trebuhu: to so najpogostejši razlogi
Kdaj in zakaj se ljudje spremenijo, ko dobijo moč?
Kdaj in zakaj se ljudje spremenijo, ko dobijo moč?
cekin
Portal
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Nova pravila pri Lufthansi
Nova pravila pri Lufthansi
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
moskisvet
Portal
Nekdanji smučar odločno: življenje po smrti obstaja
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
dominvrt
Portal
'Mene bi kap': posnetek modrasov sprožil val strahu
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
okusno
Portal
Piknik revolucija: jed, ki zasenči čevapčiče in pleskavice
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
voyo
Portal
Ljubezen na prvi ples
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
