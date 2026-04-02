Real dominira na lestvici najbolje plačanih, Oblak na petem mestu

Po podatkih L'Equipe sta zvezdnika galaktikov Kylian Mbappe in Vinicius Junior z zaslužkom 2,67 milijona evrov bruto na mesec – v ta znesek bonusi niso všteti – najbolje plačana nogometaša v španskem prvenstvu.
Naj bi pa Brazilec v prihodnjem letu Francoza v višini fiksne plače prehitel, saj je leta 2023 z Real Madridom podpisal pogodbo s progresivno plačno strukturo – plača se mu vsako sezono poviša za približno 2 milijona evrov neto letno. Vinicius bo letos zaslužil 16 milijonov evrov neto, v naslednji sezoni pa naj bi se ta znesek povzpel na 18 milijonov evrov neto.
Mbappe sicer prejema precej višje bonuse. Francoz je iz PSG-ja prestopil kot prost igralec, zaradi česar so Madridčani ob njegovem prestopu prihranili približno 100 milijonov evrov, ta znesek pa v obliki bonusov sorazmerno porazdelili skozi njegovo petletno pogodbo.
Med prvimi šestimi le dva nogometaša, ki ne igrata za Real – eden od njih Oblak
Tudi tretji najbolje plačani nogometaš La Lige nosi dres belega baleta. Tretje mesto namreč nekoliko presenetljivo zaseda David Alaba, ki mesečno prejema 1,8 milijona evrov bruto.
Četrto mesto pripada zvezdniku Barcelone Robertu Lewandowskemu, Poljak vsak mesec zasluži 1,73 milijona evrov bruto.
Na petem mestu znova najdemo nogometaša galaktikov. Jude Bellingham se lahko pohvali z zaslužkom 1,67 milijona evrov na mesec, prav toliko pa zasluži tudi vratar Atletico Madrida in slovenske reprezentance Jan Oblak.
Med trenerji na prvem mestu Simeone
L'Equipe je razkril tudi zaslužke najbolje plačanih trenerjev. Najvišjo fiksno plačo ima strateg Colchonerosov Diego Simeone, ki na mesec prejme približno 2,18 milijona evrov bruto. Sledi mu trener Barcelone Hansi Flick z 910.000 evri bruto na mesec, medtem ko plača Alvara Arbeloe pri Real Madridu znaša 580.000 evrov bruto na mesec.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.