Real Madrid državni prvak v 13 različnih selekcijah

Sezona članske ekipe Real Madrida se ni iztekla po načrtih, povsem drugače pa je bilo v njihovem mladinskem pogonu, imenovanem La Fabricia. Skoraj vse selekcije od U-7 do U-19 so osvojile prvenstvo, to ni uspelo le ekipi do 12 let, ki je ligaško tekmovanje izgubila zaradi slabše razlike v zadetkih.