Meteorološko poletje se ni začelo vremensko obetavno, hladnejše vreme pa po zagotovo premagala nogometna vročica. 1. junij je namreč dan, ki so ga vsi nogometni privrženci težko pričakovali. Morda še posebej tisti, ki bodo nocoj pesti stiskali ali za tiste iz Madrida ali tiste iz Dortmunda. Veliki finale Lige prvakov je potemtakem rezerviran za Real Madrid in Borussio Dortmund. Slednji lovijo svoj drugi naslov tega elitnega tekmovanja, Španci naskakujejo že 15-tega. Morda je bilo tudi zaradi tega med ljubitelji nogometa moč slišati besede, kot so "dovolj je Reala, dajte nam nekaj novega". Citat, ki zagotovo razburja vse privržence kraljevega kluba, kako tudi ne, saj so ravno oni tisti, ki so že tolikokrat dokazali, da jih prav nikoli ne smeš odpisati. Vse skupaj so dokazali tudi v letošnjem polfinalu, ko so napravili preobrat proti eni boljših ekip, nemškemu Bayernu.

Torej, težko pričakovan nogometni spektakel si boste od 20. ure lahko ogledali na POP TV in VOYO. V bogatem studijskem delu bo Sanja Modrić gostila Valterja Birso, Bojana Jokića in Miša Brečka, Branko Ilić pa se nam javi z dopusta. Govorili bomo o mladih nogometnih talentih, kot sta Jude Bellingham na eni in Jadon Sancho na drugi strani, ter nogometnih legendah, kot sta Toni Kroos in Marco Reus. Naša novinarska ekipa se vam bo oglasila s prizorišča v Londonu s svežimi informacijami tik pred začetkom tekme. Videli bomo, kakšno je vzdušje, kako so pripravljeni navijači in kako ekipe. Pogledali bomo pot, ki je obe ekipi pripeljala do te točke, pogovarjali pa smo se tudi s predsednikom Uefe, Aleksandrom Čeferinom in spremljali preobrazbo kultnega Wembleyja. Poleg tega bomo pokukali v središče Ljubljane, kjer se pripravlja slovenska navijaška cona in preverili, kakšna je temperatura tam. Na koncu pa ne glede na to, za koga boste stiskali pesti, bo zagotovo vse skupaj precej zanimivo. Toda vseeno vas bomo povprašali dragi bralci, kdo je po vašem mnenju nocojšnji favorit in kdo bo dvignil tako želeno lovoriko?