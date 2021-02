Real v nadaljevanju strl goste iz soseščine

Madridčani so imeli priložnost, da z zmago ali vsaj točko pobegnejo večnim tekmecem iz Barcelone, ki so imeli po prejšnjem krogu enako število točk. A kljub skorajda nujni zmagi po zadnjih neuspehih (slovo v pokalu, poraz 1:2 z Levantejem in zmaga v zadnjem hipu s Huesco) jih do mestnih tekmecev še vedno loči veliko. Po zmagi je sicer razlika nekoliko manjša, tudi zaradi le neodločenega izida Atletica s Celto v ponedeljek, toda rdeče-beli imajo dve tekmi manj. Tokrat so Madridčani status favoritov potrdili šele v zadnji tretjini tekme. Do takrat so kljub resni terenski premoči ostali brez zadetka, potem pa je za vodstvo poskrbel Karim Benzema, sedem minut pozneje pa je drugi gol dodal Ferland Mendy, kar je bilo dovolj za miren konec tekme.

Na lestvici vodi Atletico z 51 točkami iz 20 tekem, Real Madrid ima 46 točk in 22 tekem, Barcelona pa 43 točk in 21 tekem.