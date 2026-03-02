Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Madridčani klonili še drugič zapored, tokrat proti Getafeju

Madrid, 02. 03. 2026 23.05 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Ž.Ž. STA
Real Madrid - Getafe

Nogometaši Real Madrida so v 26. krogu španskega prvenstva doživeli še drugi zaporedni poraz. Na domačem Bernabeuu jih je z 1:0 premagal Getafe, ki je na tem stadionu zmago nazadnje slavil pred 18 leti. Galaktiki ostajajo na drugem mestu lestvice, za vodilno Barcelono sedaj zaostajajo za štiri točke.

Real Madrid - Getafe
Real Madrid - Getafe
FOTO: Profimedia

Potem, ko jih je nazadnje ugnala Osasuna (2:1), so nogometaši Real Madrida sklonjenih glav tokrat zapuščali še domači Santiago Bernabeu. V Madridu se je po "evrogolu" Martina Satriana z roba kazenskega prostora v 39. minuti zmage veselil Getafe.

Junak tekme je nedvomno vratar gostov David Soria. V prvem delu je ukrotil žogo po nevarnem strelu Viniciusa Juniorja (13.), v drugem delu pa je imel eno lepših priložnosti Nemec Antonio Rüdiger (77.), ki pa je po kotu z glavo streljal tesno mimo gola.

Real Madrid - Getafe
Real Madrid - Getafe
FOTO: Profimedia

Zmaga ekipe iz predmestja Madrida je bila še posebej sladka, saj na Bernabeuu ni slavila že 18 let. Getafe se je povzpel na 11. mesto prvenstvene lestvice, medtem ko galaktiki ostajajo na drugem, za vodilno Barcelono pa zaostajajo za štiri točke.

Preberi še Mbappe, nezadovoljen z oskrbo v Madridu, odpotoval v domovino

Tudi kratkoročni obeti za Real niso prav nič dobri. V klubu so danes potrdili, da ima francoski zvezdnik Kylian Mbappe resneje poškodovano koleno in je že odpotoval v Pariz na zdravniške posege. A tudi brez Francoza je Real nadzoroval tekmo, imel žogo v posesti 80 odstotkov časa, manjkal pa je učinkovit zaključek.

Madridčane sicer v sredo, 11. marca, čaka prvi obračun osmine finala Lige prvakov proti Manchester City, ki ga bomo prenašali na Kanalu A in VOYO. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

* Izidi, 26. krog:

Levante - Alaves 2:0 (0:0)

Rayo Vallecano - Athletic Bilbao 1:1 (1:0)

Barcelona - Villarreal 4:1 (2:0)

Mallorca - Real Sociedad 0:1 (0:1)

Oviedo - Atletico Madrid 0:1 (0:0)
(Jan Oblak je branil celo tekmo za Atletico)

Elche - Espanyol 2:2 (1:1)

Valencia - Osasuna 1:0 (0:0)

Betis - Sevilla 2:2 (2:0)

Girona - Celta Vigo 1:2 (1:0)

Real Madrid - Getafe 0:1 (0:1)

nogomet real madrid getafe

Messi le še dva zadetka oddaljen od mejnika 900

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Tako bo otroška soba varen in prijeten kotiček za vašega malčka
Kako spodbujati čustveno moč otrok z vprašanji
Kako spodbujati čustveno moč otrok z vprašanji
Hitra in učinkovita pomoč: kako zaustaviti krvavitev iz otroškega nosu
Hitra in učinkovita pomoč: kako zaustaviti krvavitev iz otroškega nosu
Najpogostejše napake pri uvajanju goste hrane, ki jih starši pogosto spregledajo
Najpogostejše napake pri uvajanju goste hrane, ki jih starši pogosto spregledajo
zadovoljna
Portal
Zablestela v centru Ljubljane v rožnatem plašču
Lepe Slovenke zablestele na najbolj zabavnem dogodku leta
Lepe Slovenke zablestele na najbolj zabavnem dogodku leta
Nenavadna 'gola' obleka je pritegnila vso pozornost
Nenavadna 'gola' obleka je pritegnila vso pozornost
Z novo frizuro je praktično neprepoznavna
Z novo frizuro je praktično neprepoznavna
vizita
Portal
5 vrst hrane, ki dokazano izboljšajo prebavo
Kako prepoznati zgodnje znake demence, ki se lahko pojavijo že v pozni odraslosti
Kako prepoznati zgodnje znake demence, ki se lahko pojavijo že v pozni odraslosti
Kako lahko 8 dni brez spanca človeka pahne v psihozo
Kako lahko 8 dni brez spanca človeka pahne v psihozo
Zakaj se zjutraj zbujate z občutkom tesnobe
Zakaj se zjutraj zbujate z občutkom tesnobe
cekin
Portal
Kako prihraniti na tisoče in kupiti kakovosten rabljen avto
Je to Trumpov pravi cilj?
Je to Trumpov pravi cilj?
Prenočišče v središču Londona za ceno piva
Prenočišče v središču Londona za ceno piva
Kako se obnašati prvi dan v službi: vodič za popoln prvi vtis
Kako se obnašati prvi dan v službi: vodič za popoln prvi vtis
moskisvet
Portal
Vplivnica skuhala 'juho' iz lastnih reber – internet v šoku
To resno ogroža zdravje kolesarjev
To resno ogroža zdravje kolesarjev
Zakaj se oblačila krčijo pri pranju in kako jih rešiti?
Zakaj se oblačila krčijo pri pranju in kako jih rešiti?
F-35 so zdaj še bolj nevarni
F-35 so zdaj še bolj nevarni
dominvrt
Portal
Kdaj zamenjati kuhinjsko gobico?
To so najbolj igrive pasme psov
To so najbolj igrive pasme psov
Kuhinja prihodnosti: Kateri elementi gredo v pozabo?
Kuhinja prihodnosti: Kateri elementi gredo v pozabo?
Kamnita hiša iz 16. stoletja: življenje v skali, ki navdušuje
Kamnita hiša iz 16. stoletja: življenje v skali, ki navdušuje
okusno
Portal
Popolna kombinacija, ki vedno deluje
Poceni namaz za zdrav zajtrk, ki vas bo očaral
Poceni namaz za zdrav zajtrk, ki vas bo očaral
3 hitra kosila, ko res nimate časa (a vseeno želite nekaj domačega)
3 hitra kosila, ko res nimate časa (a vseeno želite nekaj domačega)
Najboljše sladice brez peke, ki so idealne za vsako priložnost
Najboljše sladice brez peke, ki so idealne za vsako priložnost
voyo
Portal
Kmetija
Ben se vrača
Ben se vrača
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1551