Madridčani klonili še drugič zapored, tokrat proti Getafeju

Potem, ko jih je nazadnje ugnala Osasuna (2:1), so nogometaši Real Madrida sklonjenih glav tokrat zapuščali še domači Santiago Bernabeu. V Madridu se je po "evrogolu" Martina Satriana z roba kazenskega prostora v 39. minuti zmage veselil Getafe. Junak tekme je nedvomno vratar gostov David Soria. V prvem delu je ukrotil žogo po nevarnem strelu Viniciusa Juniorja (13.), v drugem delu pa je imel eno lepših priložnosti Nemec Antonio Rüdiger (77.), ki pa je po kotu z glavo streljal tesno mimo gola.

Zmaga ekipe iz predmestja Madrida je bila še posebej sladka, saj na Bernabeuu ni slavila že 18 let. Getafe se je povzpel na 11. mesto prvenstvene lestvice, medtem ko galaktiki ostajajo na drugem, za vodilno Barcelono pa zaostajajo za štiri točke.

Tudi kratkoročni obeti za Real niso prav nič dobri. V klubu so danes potrdili, da ima francoski zvezdnik Kylian Mbappe resneje poškodovano koleno in je že odpotoval v Pariz na zdravniške posege. A tudi brez Francoza je Real nadzoroval tekmo, imel žogo v posesti 80 odstotkov časa, manjkal pa je učinkovit zaključek. Madridčane sicer v sredo, 11. marca, čaka prvi obračun osmine finala Lige prvakov proti Manchester City, ki ga bomo prenašali na Kanalu A in VOYO.

