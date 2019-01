Real Madrid do sladke zmage na prvi tekmi četrtfinala kraljevega pokala

Nogometaši Reala so sicer v tekmo vstopili slabo – že v sedmi minuti so namreč gostje iz Katalonije zadeli iz hitre akcije, ko je mrežo Thibauta Courtoisa načel Anthony Lozano. Domačini so na stadionu Santiaga Bernabeua hitro izenačili, in sicer je iz podobne akcije na drugi strani zadel Lucas Vazquez, ki je izkoristil podajo Alvara Odriozole. Madridčane je v vodstvo še pred iztekom prvega polčasa popeljal kapetan Sergio Ramos, ki je bil natančen iz enajstmetrovke. Ko je že kazalo, da so galaktiki prevzeli vajeti igre v svoje noge, si je igro z roko v domačem kazenskem prostoru privoščil Marcos Llorente. Iz bele točke je za izenačenje na 2:2 zadel Alex Granell. Za veselje in zmago na prvi tekmi četrtfinala kraljevega pokala sta poskrbela Sergio Ramos, ki je v 77. minuti neubranljivo zadel z glavo, in Karim Benzema, ki ga je s krasno podajo v 80. minuti zaposlil Junior Vinicius. Real se v Katalonijo tako podaja z zajetno prednostjo (4:2).

TEKMA

Izid:

Real Madrid – Girona 4:2