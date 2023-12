Real in Girona nadaljujeta mrtvi tek

Real Madrid in Girona imata po dvanajst zmag, dva remija in en poraz. Girona je pred katalonskim derbijem z Barcelono naslednji teden znova navdušila. Po remiju ta teden z Bilbaom je danes obrnila zaostanek 0:1 iz 56. minute ter z dvema goloma Urugvajca Christiana Stuanija v 82. in 88. minuti ohranila stik z Real Madridom.

Trener Girone Michel je po tekmi dejal: "Lepo je zdaj, ko pišemo zgodovino, prosim le, da smo enotni tudi, ko pridejo porazi. Zavedati se moramo, da so Madrid, Barca in Atletico veliko močnejši in da jim ne bomo mogli slediti do konca prvenstva."

Real Madrid je na domači zelenici zanesljivo prišel do treh točk. V prvem polčasu je zadel Brahim Diaz (26.), v drugem pa Rodrygo (57.). Madridčani bodo v naslednjem krogu gostovali pri Betisu. Peto mesto je utrdil Athletic Bilbao, ki je bil s 4:0 boljši od Rayo Vallecana.

Izidi, španska liga, 15. krog:

Las Palmas - Getafe 2:0 (1:0)

Araujo 43., Herrera 92.

RK: Alderete 46./Getafe

Girona - Valencia 2:1 (0:0)

Stuani 82., 88.; Duro 56.

Athletic Bilbao - Rayo Vallecano 4:0 (1:0)

Guruzeta 23., Espino 47./ag, Williams 64., 68.



Real Madrid - Granada 2:0 (1:0)

Diaz 26., Rodrygo 57.



Osasuna - Real Sociedad