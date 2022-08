Real Madrid in Eintracht Frankfurt v boj za prvo evropsko lovoriko

Eintracht bo že 39. klub, ki se bori za Uefin superpokal ter peti nemški po Bayernu (1975, 1976, 2001, 2013, 2020), Hamburgu (1977, 1983), Werderju Bremnu (1992) in Borussii Dortmund (1997). Hkrati pa bi Nemci v primeru zmage postali 25. klub s to lovoriko.

A popotnica za Eintracht ni najboljša, saj je ta sezono slabo odprl, proti Bayernu je v uvodnem krogu nemškega prvenstva doma izgubil kar z 1:6, potem ko je že v prvem polčasu dobil pet golov. Za nameček bo očitno v kratkem ostal brez Filipa Kostića , ki je na pragu Juventusa, je pa poleti pripeljal nekaj okrepitev, kot so Randal Kolo Muani, Jens Petter Hauge, Mario Götze, Kristijan Jakić in Lucas Alario.

Prenos dvoboja nogometašev madridskega Reala in frankfurtskega Eintrachta bo na sporedu v sredo ob 20.30 na Kanalu A in VOYO.

Madridski Real, ki je proti nemškim klubom neporažen na zadnjih enajstih tekmah, pa se bo za Uefin superpokal potegoval že osmič. V letih 2002 proti Feyennordu, 2014 in 2016 proti Sevilli ter 2017 proti Manchester Unitedu je zmagal, v letih 1998 proti Chelseaju, 2000 proti Galatasarayu in 2018 proti Atleticu Madridu pa je izgubil. Madridčani, ki so rekorderji po številu naslovov evropskega prvaka s 14 lovorikami, tako lovijo peto superpokalno lovoriko, s čimer bi se na vrhu izenačili z Milanom in Barcelono. Novo igranje Reala v superpokalu pomeni še en rekord tekmovanja, saj bo to že 30. španski nastop za ta pokal.

Transfermarkt vrednost nemške ekipe ocenjuje na 246,05 milijona evrov, kar je precej manj od Reala, vrednost španske ekipe ocenjujejo na precevj več od tekmeca: 834,50 milijona evrov. Ob tem, da so Španci z nekaj izjemami (Isco, Borja Mayoral, Luka Jović) zadržali vsa glavna orožja, pa so pripeljali še nekaj osvežitev na čelu z defenzivnim branilcem Aurelienom Tchouamenijem (za 80 milijonov evrov iz Monaca) in Antoniom Rüdigerjem.

Real in Eintracht se bosta v Evropi srečala prvič po 62 letih. Leta 1960 sta igrala finale pokala državnih prvakov, ki ga je v Glasgowu dobil Real s 7:3, pri čemer sta bili v ospredju legendi - Alfredo Di Stefano je za Špance dosegel tri, Ferenc Puskas pa štiri gole. Takrat se je na Hampden Parku zbralo kar 127.621 gledalcev. Tokrat jih v Helsinkih ne bo toliko. Olimpijski stadion, zgrajen za olimpijske igre 1952 in obnovljen v letih 2016 in 2020, je sicer že razprodan, sprejeme pa lahko največ 36.251 ljudi.

To bo deseto različno prizorišče evropskega superpokala po tem, ko so ga preselili iz prejšnjega stalnega gostitelja Monaka. Po Monaku so po vrsti superpokal gostili Praga (2013), Cardiff (2014), Tbilisi (2015), Trondheim (2016), Skopje (2017), Tallinn (2018), Istanbul (2019), Budimpešta (2020) in Belfast (2021).

Tekmo bo sodil Anglež Michael Oliver, novost pa bo pomoč polavtomatskega določanja prepovedanega položaja (SAOT), kar bo premiera na evropski sceni.