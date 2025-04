Real Madrid in kriza enajstmetrovk: kdo je novi izvajalec?

Vinicius Junior je bil pri izvajanju enajstmetrovke letos prvič nenatančen na povratni tekmi osmine finala Lige prvakov proti Atletico Madridu. Če bi brazilski zvezdnik takrat zadel, bi galaktiki napredovali že po rednem delu, na račun njegove nezbranosti pa so se med najboljših osem ekip stare celine uvrstili šele slabo uro kasneje, prav po izvajanju najstrožjih kazni.

Takrat so bili natančni Kylian Mbappe, Jude Bellingham, Federico Valverde in Antonio Rüdiger. Vsi izmed naštetih so bili na igrišču tudi na zadnji prvenstveni tekmi proti Valencii, enajstmetrovko v 13. minuti je kljub temu izvedel Vinicius, nasprotni vratar pa po njegovem slabem strelu ni imel težke naloge. Gostje so le nekaj trenutkov kasneje povedli in na koncu presenetljivo slavili z 1:2.