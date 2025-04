'Real Madrid je velik klub, zato ne potrebuje takšne sodniške pomoči'

Madridski Real je v polfinalu španskega pokala izločil Real Sociedad. Madridčani so se morali za finalno vstopnico pošteno namučiti, odpor Baskov so strli šele v podaljšku povratne tekme, ko je na 4:4 izid poravnal Antonio Rüdiger. Po tekmi je bilo veliko črnila prelitega na račun sojenja, o tem pa je spregovoril tudi trener Sociedada Imanol Alguacil.

OGLAS

Nogometaši madridskega Reala so se v povratno tekmo polfinala Kraljevega pokala podali z minimalno prednostjo (1:0), ki pa so jo igralci Sociedada na Bernabeuu hitro izničili z golom Anderja Barrenetxee. Do odhoda na odmor so galaktiki uspeli poravnati izid, ko je gostujočega vratarja lobal Endrick.

V drugem polčasu je padlo pet zadetkov. Sprva je dobro kazalo Baskom, ki so na račun avtogola Davida Alabe in zadetka Mikela Oyarzabala povedli z 1:3, a je nato Real v štirih minutah izenačil prek Juda Bellinghama in Aureliena Tchouamenija . Za podaljšek je v tretji minuti sodnikovega dodatka poskrbel Oyarzabal, v 115. minuti pa je Antonio Rüdiger popeljal svojo ekipo v finale pokalnega tekmovanja, kjer se bo pomerila z boljšim v dvoboju med Atletico Madridom in Barcelono.

Statistika tekme Real Madrid - Real Sociedad FOTO: Sofascore.com icon-expand

Baski nezadovoljni s sojenjem

Trener Real Sociedada Imanol Alguacil je po tekmi kritiziral sojenje na čelu z glavnim sodnikom Javierjem Alberolo Rojasom. V oči bode predvsem morebitni pasivni prepovedani položaj Kyliana Mbappeja pred kotom za tretji gol Madridčanov.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

"Realov gol za 3:3 je prišel po očitnem prepovedanem položaju Mbappeja. Jasno je, da je bil v prepovedanem položaju v akciji pred kotom, iz katerega je Real dosegel zadetek. To je prepovedani položaj in to takšen, ki se vedno sodi. Ne vem, zakaj se tokrat ni. Real Madrid je velik klub, zato ne potrebuje toliko sodniške pomoči. Trdim, da na drugi strani takšnega zadetka ne bi priznali," je bil do sojenja kritičen Alguacil.