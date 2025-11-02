Svetli način
Nogomet

Real Madrid kraljuje po številu dosojenih enajstmetrovk

Madrid, 02. 11. 2025 17.13

Ž.Ž.
Nogometaši Real Madrida še naprej ostajajo vodilni na lestvici španskega prvenstva. Na enajstih tekmah so vknjižili deset zmag in le en poraz, zanesljivi so bili tudi na zadnjem obračunu z Valencio. So pa galaktiki med vsemi moštvi La lige z naskokom prvi tudi po številu njim v prid dosojenih enajstmetrovk.

Kylian Mbappe je v letošnji sezoni izvedel že sedem enajstmetrovk za Real.
Kylian Mbappe je v letošnji sezoni izvedel že sedem enajstmetrovk za Real. FOTO: Profimedia

Nogometaši Real Madrida so v soboto vknjižili deseto zmago v letošnji sezoni španskega prvenstva, na obračunu proti Valencii pa so imeli na voljo kar dva strela z bele pike. Prvega je Kylian Mbappe zanesljivo izvedel, drugega pa je Vinicius Junior zapravil.

Z novima dvema dosojenima enajstmetrovkama so se galaktiki utrdili na vrhu lestvice števila njim v prid dosojenih enajstmetrovk. Na enajstih tekmah domačega prvenstva so galaktiki izvedli kar šest kazenskih strelov, kar je daleč največ od vseh moštev v La ligi.

Po številu dosojenih enajstmetrovk jim s tremi kazenskimi streli sledijo Athletic Bilbao, Deportivo Alaves, Girona, Atletico Madrid, Espanyol in Osasuna.&nbsp;

Dve najstrožji kazni so imeli na voljo Barcelona, Real Sociedad, Levante in Real Oviedo. En strel z bele pike pa so izvedli Celta Vigo, Mallorca, Rayo Vallecano, Sevilla, Villarreal, Elche in Sevilla.

Poleg šestih enajstmetrovk v španskem prvenstvu pa so Madridčani izvedli tudi tri enajstmetrovke na prvih treh tekmah letošnje sezone Lige prvakov. Skupaj so letos z bele pike streljali devetkrat.

Sedem kazenskih strelov je izvedel Mbappe, šest jih je končalo v mreži nasprotnika, zgrešil je le prejšnji konec tedna na el clasicu, ko je uspešno posredoval vratar Barcelone Wojciech Szczesny. Dvakrat je odgovornost prevzel Vinicius, ki je bil v prvo uspešen, na sobotni tekmi proti Valencii pa ne.

O odločitvi, da z enajstih metrov poskusi tudi Vinicius, je po obračunu z Valencio spregovoril tudi trener belega baleta Xabi Alonso. "Kylian ni edini izvajalec enajstmetrovk. Izvajalce določimo mi in Kylian je prvi, potem pa oni med sabo sprejmejo končno odločitev," je dejal in dodal: "Všeč mi je, ko zadenejo enajstmetrovke; to je dobra priložnost. Danes je Kylian zadel prvo in želel bi si, da bi zadeli tudi drugo."

Po zapravljeni enajstmetrovki Viniciusa so kamere ujele jezne gestikulacije Alonsa, ki pa jih je kasneje pojasnil. "Tako sem gestikuliral zaradi tega, ker je zgrešil enajstmetrovko tik pred koncem prvega polčasa in bi lahko povedli s 3:0."

Vseeno pa so galaktiki slavili visoko zmago in s 4:0 opravili z osemnajsto ekipo prvenstva. Zagotovili so si lepo popotnico pred potjo na Anfield, kjer jih v torek čaka obračun Lige prvakov proti Liverpoolu.

Loptass
02. 11. 2025 17.16
V Laligi....kje pa je LP? Povprecje penal na tekmo 🤣🤣
