Real si je zagotovil finalni spektakel z Barco

Favorizirani nogometaši Real Madrida so od prvega žvižga glavnega sodnika narekovali tempo na zelenici, v prvem polčasu pa do zaključkov prihajali predvsem iz obupa, saj si čistih priložnosti niso uspeli ustvariti. Poleg neprepričljive igre njegovih varovancev so nove težave za italijanskega strokovnjaka Carla Ancelottija prišle nekaj minut po začetku drugega polčasa, ko je Aurelien Tchouameni ob skoku prejel močan udarec v glavo, nato pa nerodno pristal na koleno in s svojim odhodom iz zelenice podaljšal seznam poškodovanih nogometašev kraljevega kluba.

Izjemno trojno priložnost, ki je prinesla spremembo začetnega izida, smo dočakali v 63. minuti, ko je Rodrygo Goes z glavo najprej stresel vratnico, obrambna vrsta Mallorce je nato blokirala strel Kyliana Mbappeja, odbitek pa je pristal pri Judu Bellinghamu, ki je žogo poslal v mrežo in poskrbel za vodstvo Real Madrida.

V nadaljevanju so bili Madridčani nevarni še preko Viniciusa Juniorja, Rodryga, Bellinghama in Eduarda Camavinge, gol pa so zabili nogometaši Mallorce, a v napačno mrežo. V 92. minuti je po podaji Brahima Diaza nerodno posredoval Martin Valjent in žogo potisnil mimo svojega vratarja, za končnih 3:0 pa je tri minute kasneje po sijajni asistenci Lucasa Vazqueza zabil Rodrygo.