'Real Madrid me ni zapustil, za večno jim bom hvaležen za to'

Nekdanji španski vezist si je leta 2022 na tekmi mladinske Lige prvakov strgal križne vezi in moral na kirurško mizo. Med operacijo mu je v hrustanec sklepa zašla bakterija, ki je povzročila sicer zelo redko okužbo. To ga je prisililo, da je dve leti kasneje končal profesionalno kariero, še preden se je ta zares začela. "Ko sem bil star 16 let, sem bil vpoklican v prvo ekipo Real Madrida. Ko sem treniral z njimi, sem se počutil, kot da sanjam. Člani so imeli odličen odnos do mladih igralcev. O tem bom pripovedoval svojim otrokom," je v podkastu Post United med drugim povedal Marc Cucalon.