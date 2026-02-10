Naslovnica
Nogomet

'Real Madrid me ni zapustil, za večno jim bom hvaležen za to'

Madrid, 10. 02. 2026 16.05

Avtor:
A.M.
Marc Cucalon

Marc Cucalon je vrsto let veljal za enega največjih talentov akademije Real Madrida, za katero je nazadnje zaigral leta 2022, predlani pa zaradi zapletov po hudi poškodbi pri 19 letih končal kariero. "Real Madrid je obnovil mojo pogodbo, čeprav je vedel, da ne bom več nikoli igral nogometa," je povedal mladi Španec.

Nekdanji španski vezist si je leta 2022 na tekmi mladinske Lige prvakov strgal križne vezi in moral na kirurško mizo. Med operacijo mu je v hrustanec sklepa zašla bakterija, ki je povzročila sicer zelo redko okužbo. To ga je prisililo, da je dve leti kasneje končal profesionalno kariero, še preden se je ta zares začela. "Ko sem bil star 16 let, sem bil vpoklican v prvo ekipo Real Madrida. Ko sem treniral z njimi, sem se počutil, kot da sanjam. Člani so imeli odličen odnos do mladih igralcev. O tem bom pripovedoval svojim otrokom," je v podkastu Post United med drugim povedal Marc Cucalon.

Po koncu kariere se je odločil, da bo ostal vpet v nogomet. Zdaj sodeluje pri programu Futbol 360, ki se posveča celostnemu izobraževanju in razvoju mladih nogometašev. "Nekoč sem sanjal o uspehu, zdaj sem ta, ki drugim pomaga uresničiti sanje," je dodal mladi Španec in nekaj besed namenil tudi kraljevemu klubu: "Real Madrid je obnovil mojo pogodbo, čeprav je vedel, da ne bom več igral nogometa. To je odnos najboljšega kluba na svetu. Ta klub me nikoli ni zapustil in za to jim bom za večno hvaležen."

