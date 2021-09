Real Madrid na krilih Asensia in Benzemaja razbil Mallorco, Sevilla ugnala Valencio

V drugem polčasu – natančneje v 55. minuti – je Asensio zadel še enkrat, tako kot pri drugem golu mu je tudi tokrat podal Benzema. Prav Francoz je bil med strelci v 78. minuti tekme, ko je na semaforju prenovljenega Bernabeua pisalo že 5:1 – to pa je bil še osmi zadetek sezone za zimzelenega francoskega napadalca. A to še ni bil končni izid tekme: v 84. minuti tekme je namreč med strelce pohitel še rezervist Isco, ki je unovčil podajo Juniorja Viniciusa. 6:1 je bil tako končni rezultat tekme, Real pa je vpisal še 16. točko sezone in bo tudi po šestem krogu ostal na vrhu ligaške lestvice. Na drugi strani je to bil za Mallorco drugi poraz sezone, Otočani ostajajo pri osvojenih osmih točkah.

Tako kot Real neporažen ostaja tudi Villarreal. Zmagovalci Lige Evrope iz pretekle sezone so štirim remijem v šestem krogu (s tekmo manj) dodali svojo sploh prvo prvenstveno zmago. Na domačem stadionu La Ceramica so visoko, s 4:1 porazili zasedbo Elcheja in vpisali sedmo točko sezone.

Sevilla gladko dobila obračun z Valencio

Sevilla je v zanimivem obračunu s 3:1 ugnala netopirje iz Valencie. Za Sevillo je že v tretji minuti zadel Papu Gomez, v 16. minuti pa je Toni Lato dosegel še avtogol za vodstvo domačih z 2:0. Na 3:0 je še v prvi polovici prvega polčasa zadel Rafa Mir, za končnih 3:1 pa je že v 31. minuti zadel Hugo Duro. Andaluzijski klub na petih tekmah še ni doživel poraza in je z 11 osvojenimi točkami tretji.

Izidi, 6. krog, sredine tekme:

Espanyol - Alaves 1:0 (0:0)

Sevilla - Valencia 3:1 (3:1)

Villarreal - Elche 4:1 (2:1)

Real Madrid - Mallorca 6:1 (3:1)