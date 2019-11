Real Madrid na repu Baleovih prioritet

Gareth Bale je v aktualni sezoni odigral šest prvenstvenih tekem in dvakrat zatresel mrežo.

Valižanski reprezentant Gareth Bale, ki je tekmo z Azerbajdžanom začel v prvi enajsterici, je že na tiskovni konferenci pred dnevi pojasnil svojo zvestobo do izbrane vrste in obenem nekoliko osvetlil svoj položaj v Realu. "Zagotovo z večjim veseljem igram za reprezentanco. Kot bi v nedeljo popoldan igral s prijatelji v parku," je dejal Bale. Valižanom sta sicer zmago zagotovila Kieffer Moore in Harry Wilson.

Baleovo ravnodušje do Reala ni ostalo skrito niti valižanskim navijačem, ki so si reprezentančnega zvezdnika privoščili z zastavo in napevom: "Wales, Golf, Real Madrid."