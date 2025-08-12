Real Madrid nasprotuje tekmi Villarreala in Barcelone v Miamiju

"Predlog, ki je bil sprejet brez predhodnih informacij ali posvetovanj s sodelujočimi klubi krši bistveno načelo teritorialne vzajemnosti, ki ureja dvokrožna ligaška tekmovanja (ena tekma doma in druga pri nasprotni ekipi), spreminja tekmovalno ravnovesje in daje neupravičeno športno prednost klubom. Integriteta tekmovanja zahteva, da se vse tekme odvijajo pod enakimi pogoji za vse ekipe," so sporočili iz Madrida.

Villarreal, ki si želi prodreti na ameriški trg, je že prej obljubil, da bodo imetnikom sezonskih vstopnic ponudili brezplačno potovanje in vstopnico, če bo ligaška tekma prestavljena v Miami, hkrati pa objavil, da bodo tisti, ki ne morejo ali ne želijo iti, prejeli 20-odstotni popust na skupno ceno sezonske vstopnice.

RFEF je v ponedeljek predlog odobrila in pripravlja dokumentacijo, ki jo bo poslala evropski zvezi, končno dovoljenje pa je v pristojnosti mednarodne zveze.

Če Villarreal in Barcelona na koncu dobita zeleno luč, bo španska liga prva od velikih petih evropskih lig, ki bo tekmo gostila v tujini.