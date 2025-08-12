Svetli način
Nogomet

Real Madrid nasprotuje tekmi Villarreala in Barcelone v Miamiju

Madrid, 12. 08. 2025 21.19

STA
3

Real Madrid, španski nogometni velikan, nasprotuje prvenstveni tekmi med Villarealom in Barcelono, za katero sta se kluba dogovorila, da jo bosta 20. decembra odigrala v Miamiju. Madridčani so napovedali, da bodo od mednarodnih institucij zahtevali, da prekličejo odločitev Španske nogometne zveze (RFEF), ki je predlog klubov odobrila, poroča AFP.

Real Madrid
Real Madrid FOTO: AP

"Predlog, ki je bil sprejet brez predhodnih informacij ali posvetovanj s sodelujočimi klubi krši bistveno načelo teritorialne vzajemnosti, ki ureja dvokrožna ligaška tekmovanja (ena tekma doma in druga pri nasprotni ekipi), spreminja tekmovalno ravnovesje in daje neupravičeno športno prednost klubom. Integriteta tekmovanja zahteva, da se vse tekme odvijajo pod enakimi pogoji za vse ekipe," so sporočili iz Madrida.

Villarreal, ki si želi prodreti na ameriški trg, je že prej obljubil, da bodo imetnikom sezonskih vstopnic ponudili brezplačno potovanje in vstopnico, če bo ligaška tekma prestavljena v Miami, hkrati pa objavil, da bodo tisti, ki ne morejo ali ne želijo iti, prejeli 20-odstotni popust na skupno ceno sezonske vstopnice.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

RFEF je v ponedeljek predlog odobrila in pripravlja dokumentacijo, ki jo bo poslala evropski zvezi, končno dovoljenje pa je v pristojnosti mednarodne zveze.

Če Villarreal in Barcelona na koncu dobita zeleno luč, bo španska liga prva od velikih petih evropskih lig, ki bo tekmo gostila v tujini.

MESSI-SVETOVNI-PRVAK-G.O.A.T.
12. 08. 2025 21.56
+1
res so jokice..za vsako stvar se vtikajo..majo z belo zastavico že vnaprej k dobr vedo da bo isto kot lansko leto..aj pa zadnjih 6sezon je barca v gosteh vedno premagala Villareal..drgac mi pa ta ideja da se igra kaksna tekma izven spanije sploh ne disi...dolga potovanja, casovni zamik,...
ODGOVORI
1 0
Lucky
12. 08. 2025 21.34
+1
Od jokic, ne morš kej drujga prčakvat, kot, da bojo jokal. Argument je pa tak, da bi se vsi razjokal. Vsi, bi naj odigral, pod istimi pogoji. Kmal bo 90 let, odkar se v Španiji ne igra pod istimi pogoji. Variant pa kolk češ. Zapiranje, ubijanje, ugrabljanje, do vseh sodniških svinjarij, ki se jih lohk spomenjo sam v Realu.
ODGOVORI
3 2
manucao
12. 08. 2025 21.41
+0
Niso to jokice. Villareal bi želel malce zaslužit a potem se počasi vse skupaj izrodi in poti nazaj več ne bo. To v tem trenutku lahko dela le NFL toda v nasprotno stran (v Evropo) in tu se vse skupaj zaključi.
ODGOVORI
1 1
