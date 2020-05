Real Madrid spet na vrhu lestvice najvrednejših klubov

Vrednost Real Madrida, trenutno drugouvrščene ekipe španskega prvenstva, je ocenjena na 3,478 milijarde evrov. Na drugem mestu sledi angleški velikan Manchester United, tretji klub na lestvici pa je Barcelona. Katalonski velikan je s tem skočil pred münchenski Bayern, ki nikoli v zadnjih 27 letih ni imel izgube v finančnih izkazih. Na petem mestu je zmagovalec lanske lige prvakov Liverpool.

Sledijo še Manchester City, Chelsea, Tottenham, Paris Saint-Germain in Arsenal, ki zaključuje deseterico, v kateri je kar šest angleških klubov. Peto letno poročilo KPMG razvršča klube po njihovi vrednosti, in sicer po algoritmu, ki upošteva analizo dobička, priljubljenosti, športnega potenciala, TV-pravic in lastništva stadionov do 1. januarja 2020. Zaradi tega vpliv novega koronavirusa, ki je povzročil številne nevšečnosti to koledarsko leto, na vrednost klubov v zadnjem poročilu ni zajet. Posledice pa bodo po mnenju KPMG znane že v bližnji prihodnosti.

Vrednost evropskih nogometnih klubov:

1. Real Madrid (Špa) 3,478 milijarde evrov

2. Manchester United (VBr) 3,342

3. Barcelona (Špa) 3,193

4. Bayern München (Nem) 2,878

5. Liverpool (VBr) 2,658

6. Manchester City (VBr) 2,606

7. Chelsea (VBr) 2,216

8. Tottenham Hotspur (VBr) 2,067

9. Paris Saint-Germain (Fra) 1,911

10. Arsenal (VBr) 1,852