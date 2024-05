Real Madrid ostaja najvrednejši nogometni klub na svetu

Kraljevi klub iz Madrida je po analizi Forbesa za las prehitel angleški Manchester United, ki je poleg belega baleta edini klub z vrednostjo preko šestih milijard. Tretje mesto z dobrimi petimi milijardami zaseda Barcelona, med deseterico pa je kar šest angleških klubov.

Madridčani so med vsemi ekipami ustvarili največ prihodkov, kar 805 milijonov, prodaja dresov pa jim je prinesla ogromnih 189 milijonov. Galaktike do konca sezone ločita še dve tekmi. V soboto bodo odigrali obračun zadnjega kroga španskega prvenstva proti Real Betisu, prvega junija pa bodo na londonskem Wembleyju proti dortmundski Borussii napadali 15. naslov v Ligi prvakov. Spektakel si boste lahko ogledali na POP TV in VOYO.