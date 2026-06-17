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Nogomet

Real Madrid po Cucurelli potrdil še prihod Silve

Madrid, 17. 06. 2026 13.00 pred 42 minutami 2 min branja 2

Avtor:
A.M.
Bernardo Silva

Kraljevi klub je med velikani najbolj aktiven na poletni tržnici. To ni nobeno presenečenje, saj so že drugo sezono zapored sklenili brez trofeje, obenem pa je prišlo tudi do menjave na trenerskem stolčku. Prav legendarni Jose Mourinho naj bi bil razlog, da se je Bernardo Silva odločil za prestop v beli del Madrida.

Portugalski vezist Bernardo Silva se je med zvezde izstrelil v dresu Monaca, kjer je z zlato generacijo v sezoni 2016/17 osvojil francosko prvenstvo in si z odličnimi predstavami prislužil prestop v Manchester City v vrednosti 50 milijonov evrov.

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V devetih letih je za sinje modre zbral 460 nastopov in ob šestih naslovih državnega prvaka v zrak dvignil tudi trofejo Lige prvakov. Pogodba se mu je s koncem minule sezone iztekla, če bi Pep Guardiola ostal na trenerskem položaju, bi verjetno prišlo do podaljšanja, tako pa ni. 31-letnik se je nato znašel na radarju Barcelone, kasneje je zanimanje pokazal tudi Atletico Madrid, do dogovora pa je prišel z Real Madridom.

Pep Guardiola in Bernardo Silva
Pep Guardiola in Bernardo Silva
FOTO: Profimedia

O njegovem prestopu se je pisalo že lep čas, je pa v nedeljo prišlo do prestopne bombe, saj je beli balet naznanil prihod Marca Cucurelle. Za 27-letnega levega bočnega branilca so Chelseaju nakazali okrog 55 milijonov, Španec pa se je tako vrnil v domovino, kjer je pred leti igral za Getafe, Eibar, pa tudi za Barcelono, ki se ji je pridružil pri 13 letih.

Marc Cucurella
Marc Cucurella
FOTO: AP

Real Madrid bo poleti pripeljal še nekaj okrepitev, predvsem v obrambni vrsti, kjer se bosta Cucurelli pridružila desni bočni branilec Interja Denzel Dumfries in osrednji branilec Liverpoola Ibrahima Konate. Njunih prestopov klub še ni potrdil, zanesljivi viri pa poročajo, da naj bi bilo z Nizozemcem in Francozom že vse dogovorjeno.

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KOMENTARJI2

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mptour
17. 06. 2026 13.32
Barca samo namerno draži Realove nakupe odsluženih igralcev. Cucurello so pa itak kupli sam zato, da imajo končno španskega reprezentanta.
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-1
0 1
REAList7
17. 06. 2026 13.42
Haha, prvi obsedenec z Realom se je že oglasil. Če misliš, da neka farselona draži Realove nakupe, potem kar verjemi temu, naj te to tolaži :D Dejstvo pa je, da ste si sami želeli oba igralca, ker pa ju na koncu niste dobili, pa zdaj pljuvate čez njiju.
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0 0
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