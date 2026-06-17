Real Madrid po Cucurelli potrdil še prihod Silve

Portugalski vezist Bernardo Silva se je med zvezde izstrelil v dresu Monaca, kjer je z zlato generacijo v sezoni 2016/17 osvojil francosko prvenstvo in si z odličnimi predstavami prislužil prestop v Manchester City v vrednosti 50 milijonov evrov.

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V devetih letih je za sinje modre zbral 460 nastopov in ob šestih naslovih državnega prvaka v zrak dvignil tudi trofejo Lige prvakov. Pogodba se mu je s koncem minule sezone iztekla, če bi Pep Guardiola ostal na trenerskem položaju, bi verjetno prišlo do podaljšanja, tako pa ni. 31-letnik se je nato znašel na radarju Barcelone, kasneje je zanimanje pokazal tudi Atletico Madrid, do dogovora pa je prišel z Real Madridom.

Pep Guardiola in Bernardo Silva FOTO: Profimedia

O njegovem prestopu se je pisalo že lep čas, je pa v nedeljo prišlo do prestopne bombe, saj je beli balet naznanil prihod Marca Cucurelle. Za 27-letnega levega bočnega branilca so Chelseaju nakazali okrog 55 milijonov, Španec pa se je tako vrnil v domovino, kjer je pred leti igral za Getafe, Eibar, pa tudi za Barcelono, ki se ji je pridružil pri 13 letih.

Marc Cucurella FOTO: AP