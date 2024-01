Real Madrid po velikem preobratu do zmage proti Almerii v 99. minuti

Gostje so povedli že po manj kot minuti igre, ko je Kepo Arrizabalago premagal Largie Ramazani, vodstvo Almerie pa je v 43. minuti z izjemnim strelom z roba kazenskega prostora povišal Edgar Gonzalez. Po desetih minutah igre v drugem polčasu so bili domačini nagrajeni z enajstmetrovko, ki jo je realiziral Jude Bellingham. V 63. minuti so gostje ponovno zadeli, gol pa je bil zaradi prekrška ob izgradnji napada razveljavljen. Še preden so nogometaši Almerie končali s pritožbami zaradi omenjene sodniške odločitve, pa je sledil zadetek Reala za izenačenje. Žogo je po predložku Aureliena Tchouamenija z zgornjim delom roke v mrežo pospravil Vinicius Junior, po dolgem pregledu VAR-a pa je sodnik odločil, da je bilo pri zadetku vse regularno. Sodnik je po izteku rednega dela tekmo podaljšal za 11 minut, galaktiki pa so v 99. minuti preko Danija Carvajala prišli do polnega izkupička.