Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Barcelona z zmago nad Atleticom izkoristila spodrsljaj Reala

Madrid, 04. 04. 2026 23.26 pred 23 dnevi 3 min branja 255

Avtor:
A.M. Lu.M
Atletico Madrid - Barcelona

Za Barcelono je izjemen konec tedna ligaškega nogometa. Na derbiju kroga so na Wandi Metropolitano z 2:1 premagali zasedbo Atletica Madrida. Katalonci so celoten drugi polčas odigrali z igralcem več, tri točke jim je prinesel pozni zadetek Lewandowskega. Da je bila zmaga še bolj sladka, je poskrbel poraz, ki ga je Real Madrid utrpel na gostovanju pri Mallorci. Blaugrana ima na vrhu lestvice že sedem točk prednosti pred belim baletom.

Atletico Madrid - Barcelona
Atletico Madrid - Barcelona
FOTO: AP

Srečanje med tekmecema četrtfinala prestižne Lige prvakov se je začelo dokaj izenačeno. Barcelona je do najlepše priložnosti prišla po izjemni potezi Lamina Yamala, ki je zaposlil Fermina Lopeza, a ta ni uspel premagati gostujočega vratarja Juana Mussa. Atletico je po nekaj nevarnih situacijah, predvsem Antoina Griezmanna, vendarle prišel do vodstva. Nekdanji igralec Barcelone Clement Lenglet je z izredno natančno dolgo podajo našel Giuliana Simeoneja, ki je lepo premagal Joana Garcio in zadel za 1:0.

Prednost, ki pa je Atleti niso uspeli držati dolgo časa. Že čez tri minute sta lepo kombinirala Dani Olmo in Marcus Rashford, slednji je prišel do strela s slabšo levo nogo, a z nekaj sreče okroglo usnje uspel spraviti v domačo mrežo. S tem pa še ni bilo konec zapletov v prvem polčasu. V sodnikovem dodatku je Nico Gonzalez, ki je zaradi igranja z roko že imel rumen karton, pred kazenskim prostorom podrl Yamala in glavnemu sodniku Mateu Busquetsu Ferrerju mu ni preostalo drugega, kot da Argentinca pošlje pod predčasno prho, po ogledu posnetka VAR mu je namenil celo direktno izključitev.

Atletico Madrid - Barcelona
Atletico Madrid - Barcelona
FOTO: Profimedia

Barcelona je v drugi polčas tako vstopila s številčno prednostjo, ki pa je skoraj izpuhtela po slabi minuti igre. V 46. minuti je Gerard Martin grdo pohodil Thiaga Almado in glavni delilec pravice je znova segel po rdeči kazni, ki pa jo je na razburjenje domačih tribun razveljavil po vnovičnem ogledu posnetka iz VAR sobe. Nato so sledile minute obleganja domačih vrat s strani Blaugrane, a Musso in neučinkovitost gostov sta izid držala pri 1:1.

Potem pa je prišla 87. minuta, ko so aktualni državni prvaki vendarle prišli do tako želenega vodstva. Joao Cancelo je lepo preigraval po levi strani in z močnim strelom preizkusil domačega vratarja, ki je žogo uspel odbiti zgolj do Roberta Lewandowskega. Zimzeleni Poljak je z instinktivno potezo okroglo usnje poslal v domačo mrežo in svoji ekipi prinesel zlata vredne tri točke v lovu za naslovom prvaka. Na vrhu imajo sedaj pred večnimi tekmeci kar sedem točk prednosti.

Mallorca - Real Madrid
Mallorca - Real Madrid
FOTO: AP

Real poražen na otoškem gostovanju pri Mallorci

Moštvo, ki se je z zmago proti belemu baletu dvignilo iz cone izpada, je povedlo v 41. minuti. Pablo Maffeo je žogo poslal v kazenski prostor, tam pa se je spretno odzval Manu Morlanes in ob slabo postavljeni obrambni vrsti galaktikov prišel do zadetka.

Madridčani so imeli v drugem polčasu več od igre, terensko premoč pa kronali šele v 88. minuti, ko je Trent Alexander-Arnold s podajo iz kota našel osamljenega Ederja Militaa, ta pa je z natančnim strelom z glavo iz precejšnje razdalje poravnal rezultat.

Mallorca je tekmo odločila v 91. minuti, ko se je v gostujočem kazenskem prostoru odlično znašel Vedat Muriqi in z neubranljivim strelom matiral Andrija Lunina.

Mallorca - Real Madrid
Mallorca - Real Madrid
FOTO: AP

Real Madrid bo med evropsko elito na prvi četrtfinalni tekmi gostil Bayern München, ki je na račun izjemnih predstav v letošnji sezoni v vlogi favorita. Tudi bavarski velikan je tekmo domačega prvenstva že odigral in po dveh zadetkih v končnici tekme prišel do zmage z rezultatom 2:3.

Preberi še Bayern po preobratu v sodnikovem dodatku do zmage
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

La Liga, 30. krog, izidi:

Real Sociedad - Levante 2:0 (1:0)

Mallorca - Real Madrid 2:1 (1:0)

Betis - Espanyol 0:0

Atletico Madrid - Barcelona 1:2 (1:1)

(Jan Oblak zaradi poškodbe ni igral za Atletico)

nogomet la liga real madrid
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI255

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Kolllerik
06. 04. 2026 10.32
Neverjetna tišina od pacientov ala cripsi in co. In posledično, enkratno čist luft z zanimivimi komentarji o realno gledano najboljšemu klubu v Španiji, FC Barceloni. 😊👍
Odgovori
+8
8 0
NoriSušan
06. 04. 2026 11.09
To se kuj vidi. Nejc Lola, LolSLo sta še dva k sta dosegla nov nivo lih za kriplam haha. Loh sam gledajo kva jim delamo. Še ena sezona brez trofeje. 3 miljarde vredna ekipa pa zgodovinsko najslabši real kao. Nova Xabi era je pa kje? Pa ostale nebuloze
Odgovori
+8
8 0
Lucky
06. 04. 2026 14.21
Kiksi je včeri vse ponucu. Men je bl zanimiv, ko mam po 10 minusov.
Odgovori
+6
6 0
Luigi Taveri II.
05. 04. 2026 21.49
Realu se vidi, da je še utrujen od svetovnega klubskega prvenstva
Odgovori
+10
10 0
Vladimir.Krutov
05. 04. 2026 21.33
poznavalec pa dons sam en komentar.....strokovnjak za stadione in turiste.....te je mbappe na šajbo vrgu?......
Odgovori
+8
8 0
Kolllerik
06. 04. 2026 10.29
Vlado, važno, da se je žoga odbila od ong spomenika v gol 🤣🤣👍
Odgovori
+4
4 0
Vladimir.Krutov
06. 04. 2026 11.09
hahaha.....sreča...
Odgovori
+4
4 0
Vladimir.Krutov
05. 04. 2026 21.16
Če me kdo pogreša....isto kt zmerm.....vse gre po planu....večina teh besed ne šteka....se več o fuzbalo pomenmo ob kavi....kt tu na portalu....
Odgovori
+7
8 1
Lucky
05. 04. 2026 18.42
Včeri so spet stiskal vodo iz kamna. Preveč slabih in povprečnih. Zadnje cajte ma še XXX težave. En čarovnik pa pol, sta bla dost za zmago. V tej fazi je bolš tako tekmo zmagat, kot pa lep fusbal proti Sociedadu in zgubit tekmo. Mi je pa težk gledat Rashforda, ki nč ne more, na konc pa gol zabije. Čudn, da je Martina not držu, kljub rumenmu. Martin je spet pri golu plaval. V bistvu, v Španiji je vseen, a igraš proti 4. na lestvici, al pa 15. Griezman je hvala bogu zaključu tradicionalno. Težk je istga nasprotnika 3x premagat, v tk kratkem času. Bo še zanimiv. Je pa Barca mislim tokom sezone že bla okol +7 in zapravla. Dokler ne bomo vedl rezultata klasika, je sam 6.5 pik fore.
Odgovori
+13
14 1
Luigi Taveri II.
05. 04. 2026 20.14
Solidno napisano...Rashford je tudi zgleda samo hiter in dober, če ni nikogar pred njim. Torres pa , ko si začne napadalec nastavljati žogo 4 m pred golom ni več napadalec. 7 pik je nevarno veliko ali pa nevarno malo...v bistvu bolj pokriva 3 remije kot 2 poraza .
Odgovori
+10
11 1
annonymo95
05. 04. 2026 17.59
podoben start igralca girone nad kundejem pred zmagovitim golom, podoben start simeonea nad rashfordem, rudiger s kolenom v glavo igralce getafeja namerno, in se bi lahko nastevali. ampak to si stalarji ne upajo pokomentirat, samo vi lajajte se dolgo v noc
Odgovori
+12
13 1
NoriSušan
05. 04. 2026 18.10
Povej to kriplu. Nemu je to regularn fuzbal. Dokler seveda ne prieš do barce
Odgovori
+11
12 1
NoriSušan
05. 04. 2026 14.28
Lepo je gledat spet kako se beli pritožujejo ko so večno številka 2. Res lepi prazniki. Samo tako naprej. Bayern jih bo itak pokopu
Odgovori
+14
15 1
Kolllerik
05. 04. 2026 17.04
Bayer jim ne bo pustu niti oči za jokat..
Odgovori
+10
12 2
NoriSušan
05. 04. 2026 18.09
Iskreno upam ker majo še neporavnane račune
Odgovori
+7
8 1
cripstoned
05. 04. 2026 14.27
Realist ne beri farsicev njih se tako ali tako ne jemlje resno...karma jih pa tolce na polno vsako tekmo ne glede na tekmovanje...SODNIKI in VAR do razlog da so na 1.mestu proti povprecnemu realu ki igra z polovico ekipe, z zacasnim trenerjem in to se proti sistemu (sodniki+var)...pa zaostajajo samo 7tock..ropalona pa pokradla ze 18-21tock preko sodnikiv in vara...
Odgovori
-20
2 22
NoriSušan
05. 04. 2026 14.33
Karma hahah a vam golmani dajejo gole pa drugoligaši vas operejo k nč daj ne nasmejavej nas pa pejd raj spat. Se vid da nimaš lajfa še na praznik 200 komentarjev
Odgovori
+17
18 1
NoriSušan
05. 04. 2026 18.11
Kripl a nimate vi ekipe za tri miljarde najjaci prvaki itd do neba in nazaj... kk ste zdej povprečni pa zgodovinsko kao najslabši??
Odgovori
+8
9 1
cripstoned
05. 04. 2026 14.23
Komaj cakam da rudiger naredi identicen prekrsek na elklasiku nekomu iz ropalone ...v kar ne dvomim da ga bo...potem bomo spet lahko gledaki dvojna merila farsicev....se dobro da ste sami v svojih lazeh...cel svet ve da si je gerard martin zasluzil cisti rdeci kartoj in najmanj 2 tekmi prepovedi ampak ker je to ROPALONA v LALIGI NEGREIRA jasno da ni bilo nic...se penal so jih hoteli podariti pa niso mogli ker je bil yamal ustavljen izven kazenskega prostora...hahahahahaha kaksni kradljivci so tile farsici..
Odgovori
-20
2 22
NoriSušan
05. 04. 2026 14.27
vi ste pa pošteni ane drugje pa posvod kradejo
Odgovori
+14
15 1
cripstoned
05. 04. 2026 14.20
Farsici danes ne upajo dlje od tega portala...vsepovsod se pise in objavlja o vcerajsnjem sodniskem in var skandalu v korist ropalone...Hahahahahaha karma vas tolce farsici za vse lazi ki ste jih pisali glede reala...ROPALONA sinonim za korupcijo, sodniske in var skandale...
Odgovori
-17
2 19
NoriSušan
05. 04. 2026 14.26
Navedi en vir potem
Odgovori
+13
14 1
annonymo95
05. 04. 2026 18.02
tip povsod sledi navijaskim bazam reala, kaj drugega kot jokanje in pritozevanje mislis da bodo tam objavljali? hahahahahaha vsi realovci so bolj obsedeni z barco, kot so dejansko navijaci smradrida
Odgovori
+6
7 1
Wolf85
05. 04. 2026 12.24
Da bi bil vikend res popoln,nam mora realist napisati svoja nogometna pravila,ki si jih je izmislil cez noč.upam da bo tok dobr in da bi jih delil z nami
Odgovori
+12
15 3
annonymo95
05. 04. 2026 11.52
moramo pa priznati, da bi bil brez kripla in njegovih jokanj in cviljenj ta forum cisto brezvezen. Kripl lepe praznike in lepo nedeljo, pa ne jokaj tolko, its not that deep ;)
Odgovori
+15
18 3
REAList7
05. 04. 2026 11.59
Vidim, da si ti tisti, ki joka in cvili in ne crips. Pišeš eno in isto non stop, samo poglej spodaj število tvojih komentarjev. Preobračaš ene in iste besede, še toliko nisi izviren, da bi vsaj tu pa tan dodal kakšno novo 😂 ampak ja, hudič je, ko je vokabular neke osebe tako zelo omejen.
Odgovori
-18
3 21
NoriSušan
05. 04. 2026 12.14
Sej tud vi madridioti skoz eno in isto sam sodniki
Odgovori
+14
15 1
annonymo95
05. 04. 2026 12.17
Sej ni nic drugega za povedat, kot pa to da samo jocete in cvilite pod clanki vsak dan hahahaha. Ce bi pa razsiril vokabular, pa bi imeli doloceni avt!st! s tabo vred tezave pri razumevanju hahahaha
Odgovori
+11
12 1
REAList7
05. 04. 2026 12.46
Saj to je tisto o čemer govorim. Tvoji komentarji so 90 % žaljivke. To pove vse kakšna persona si, verjetno se še samemu sebi smiliš 😂
Odgovori
-12
1 13
NoriSušan
05. 04. 2026 14.26
hahha realist cela vaša fan baza je lih to
Odgovori
+8
9 1
cripstoned
05. 04. 2026 11.43
Za farsice bi bilo najbolj posteno ce bi dobil igralec atletika rumeni karton zaradi simuliranja kajne?? Hahahahaah
Odgovori
-19
2 21
annonymo95
05. 04. 2026 11.47
hahahahahahah kaksna nemoc
Odgovori
+14
15 1
Kolllerik
05. 04. 2026 12.04
Čist je pregoru dons.. Adijo prazniki.. 😊
Odgovori
+13
14 1
NoriSušan
05. 04. 2026 12.20
In ti sojenje komentiras hahahaa kaksna bruka
Odgovori
+8
9 1
cripstoned
05. 04. 2026 11.41
Farsici a bolijo ko sodniki in var takole vsem na ocem pokradejo nasprotnika ...a boli?? Hahahahaha
Odgovori
-20
2 22
annonymo95
05. 04. 2026 11.47
zakaj bi bolelo, ce pa mamo 7 tock prednosti pred baletkami? Razlozi…
Odgovori
+15
16 1
Nejc Lola
05. 04. 2026 12.35
Za vsako stvar rabis razlago…razmisli malo ce mas se kej tam notri
Odgovori
-11
1 12
annonymo95
05. 04. 2026 14.23
😭… za tvoje dobro raje ne kometiraj hahahahahaha
Odgovori
+7
8 1
cripstoned
05. 04. 2026 11.38
Farsici pa veseli ker jim sodniki in var prinasajo tocke..pa tako so si lagali celo sezono glede vara in sodnikov...zdaj pa jocejo in jocejo ..hahahahaa temu se rece KARMA..lazete glede reala potem pa pride tekma ropalone in vse dobite nazaj v obraze dvolicne...hahahahahah
Odgovori
-22
1 23
Lock Down
05. 04. 2026 12.16
Ni lepšega kot se naslednji dan iz srca nasmejati histeričnim komentarjem kripla. 🤣
Odgovori
+12
12 0
NoriSušan
05. 04. 2026 12.19
Noben ne laze glede reala saj se vidi po penalih
Odgovori
+8
9 1
Wolf85
05. 04. 2026 11.36
Daj si duska profulko.samo jokaj.še naprej deli z nami tvoje bolecine,to je hrana za nas navijače barce.bolj k jokaš,bolj nam polepsaš dan.ti kr nadaljuj s svoji frustracijami.barca ti je pustila nepopravljive posledice.travma je prisotna iz komentarja v komentar.pa upam da z nami še deliš svoje neznanje in nepoznavanja pravil v nogometu.še na mnoga leta profilko 💪🫡
Odgovori
+18
19 1
cripstoned
05. 04. 2026 11.40
Spet lazes hahahahahaa...a boli?? Kako vas tolcema karma in jaz..enega po enega...hvala varu in sodnikom da se naprej kazejo kdo je najbolj pokvarjen klub v zgodovini nogometa...
Odgovori
-18
1 19
cripstoned
05. 04. 2026 11.27
Farsici torej bo na elklasiku lahko rudiger storil enako stvar yamalu pa bo vse vredu?? Ne boste jokali?? Hahahahaah...farsici ce bi to storil kdorkoli od igralcev reala bi 3 dni jokali...
Odgovori
-16
3 19
štajerski janezek
05. 04. 2026 11.32
Jaz vidim samo eno osebo tukaj ki joče. In to si ti :)
Odgovori
+14
16 2
annonymo95
05. 04. 2026 12.06
rudiger lahko brcne v glavo igralca pa nebo nic hahahaha nemoc nemoc
Odgovori
+10
11 1
NoriSušan
05. 04. 2026 12.19
Bomo še rekl da nam dosodijo iz direkta dva al pa tri penale a prov
Odgovori
+8
9 1
cripstoned
05. 04. 2026 11.25
Za ene velika noc za farsice pa velika noc KRAJ v korist ropalone...vesel praznik vsem farsicem pa ceprav je bolecina prevelika hahahahahaha
Odgovori
-20
2 22
Wolf85
05. 04. 2026 11.28
Vsi vemo da je bolecina prevelika,to se prebere iz tvojih komentarjev kako trpiš.včerajsni dan je bil direkt v tvoje meso profilko 🫡
Odgovori
+16
19 3
annonymo95
05. 04. 2026 11.25
Kripl, brezveze jokas in cvilis. Saj je vseeno, ker bo tako ali tako nakoncu sezone +14 za barco. Prisparaj solze, jih bos se rabil hahahahaha
Odgovori
+9
12 3
Nejc Lola
05. 04. 2026 11.33
Kaj si mu pa zdaj reku😵 Bols bi izpadlo, če bi bilo napisano drugače…. kot v vsakem članku enako od 1. septembra lani.
Odgovori
-14
2 16
annonymo95
05. 04. 2026 11.45
ti si se vedno tu? danes pa se ti da komentirat hahahahaha jokat naprej stalar kot ze cel dan jokas
Odgovori
+13
13 0
Nejc Lola
05. 04. 2026 11.51
Zakaj jokam?
Odgovori
-11
2 13
annonymo95
05. 04. 2026 12.03
ker si stalar to ti je v dnk
Odgovori
+9
10 1
Kolllerik
05. 04. 2026 12.05
Ne skrbi. To je pač naravni odziv na vso situacijo... 😁
Odgovori
+13
13 0
cripstoned
05. 04. 2026 11.25
Ta sezona je dokazala farsicem kdo igra proti sistemu in kdo ima sistem na svoji strani...farsici tiho ste lahko bili ze od leta 2009 kar se sodnikov tice ...po letosnji sezoni in to kar se dogaja z negreiro pa bo se zadnji zebelj v vaso krsto...kar se nogometa tice je real tako ali tako svetlobna leta bil in bo pred vami ...tako da ta vojna je ze zdavnaj bila izgubljena...zdaj se izgubili se vojno z sodniki ki so dokazali in pokazali vse...toliko dokazov vi pa si se vedno morate lagati hahahaahhaah...
Odgovori
-18
2 20
štajerski janezek
05. 04. 2026 11.26
Franco te pozdravlja! In se v grobu obraca ko te budalestine bere tvoje
Odgovori
+16
17 1
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1677