Barcelona z zmago nad Atleticom izkoristila spodrsljaj Reala

Srečanje med tekmecema četrtfinala prestižne Lige prvakov se je začelo dokaj izenačeno. Barcelona je do najlepše priložnosti prišla po izjemni potezi Lamina Yamala, ki je zaposlil Fermina Lopeza, a ta ni uspel premagati gostujočega vratarja Juana Mussa. Atletico je po nekaj nevarnih situacijah, predvsem Antoina Griezmanna, vendarle prišel do vodstva. Nekdanji igralec Barcelone Clement Lenglet je z izredno natančno dolgo podajo našel Giuliana Simeoneja, ki je lepo premagal Joana Garcio in zadel za 1:0. Prednost, ki pa je Atleti niso uspeli držati dolgo časa. Že čez tri minute sta lepo kombinirala Dani Olmo in Marcus Rashford, slednji je prišel do strela s slabšo levo nogo, a z nekaj sreče okroglo usnje uspel spraviti v domačo mrežo. S tem pa še ni bilo konec zapletov v prvem polčasu. V sodnikovem dodatku je Nico Gonzalez, ki je zaradi igranja z roko že imel rumen karton, pred kazenskim prostorom podrl Yamala in glavnemu sodniku Mateu Busquetsu Ferrerju mu ni preostalo drugega, kot da Argentinca pošlje pod predčasno prho, po ogledu posnetka VAR mu je namenil celo direktno izključitev.

Barcelona je v drugi polčas tako vstopila s številčno prednostjo, ki pa je skoraj izpuhtela po slabi minuti igre. V 46. minuti je Gerard Martin grdo pohodil Thiaga Almado in glavni delilec pravice je znova segel po rdeči kazni, ki pa jo je na razburjenje domačih tribun razveljavil po vnovičnem ogledu posnetka iz VAR sobe. Nato so sledile minute obleganja domačih vrat s strani Blaugrane, a Musso in neučinkovitost gostov sta izid držala pri 1:1. Potem pa je prišla 87. minuta, ko so aktualni državni prvaki vendarle prišli do tako želenega vodstva. Joao Cancelo je lepo preigraval po levi strani in z močnim strelom preizkusil domačega vratarja, ki je žogo uspel odbiti zgolj do Roberta Lewandowskega. Zimzeleni Poljak je z instinktivno potezo okroglo usnje poslal v domačo mrežo in svoji ekipi prinesel zlata vredne tri točke v lovu za naslovom prvaka. Na vrhu imajo sedaj pred večnimi tekmeci kar sedem točk prednosti.

Real poražen na otoškem gostovanju pri Mallorci

Moštvo, ki se je z zmago proti belemu baletu dvignilo iz cone izpada, je povedlo v 41. minuti. Pablo Maffeo je žogo poslal v kazenski prostor, tam pa se je spretno odzval Manu Morlanes in ob slabo postavljeni obrambni vrsti galaktikov prišel do zadetka. Madridčani so imeli v drugem polčasu več od igre, terensko premoč pa kronali šele v 88. minuti, ko je Trent Alexander-Arnold s podajo iz kota našel osamljenega Ederja Militaa, ta pa je z natančnim strelom z glavo iz precejšnje razdalje poravnal rezultat. Mallorca je tekmo odločila v 91. minuti, ko se je v gostujočem kazenskem prostoru odlično znašel Vedat Muriqi in z neubranljivim strelom matiral Andrija Lunina.

Real Madrid bo med evropsko elito na prvi četrtfinalni tekmi gostil Bayern München, ki je na račun izjemnih predstav v letošnji sezoni v vlogi favorita. Tudi bavarski velikan je tekmo domačega prvenstva že odigral in po dveh zadetkih v končnici tekme prišel do zmage z rezultatom 2:3.

La Liga, 30. krog, izidi: