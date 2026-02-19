Chilavert: Mbappe govori o vrednotah, pa živi s transvestitom

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Pri Real Madridu so potrdili, da so Uefi poslali vso dokumentacijo in razpoložljive posnetke, povezane z dogodkom na prvi tekmi playoffa za osmino finala Lige prvakov v Lizboni. Brazilski napadalec Vinicius Junior je po zadetku sodniku prijavil, da naj bi ga rasistično žalil nogometaš Benfice Gianluca Prestianni. Tekma je bila za krajše obdobje prekinjena, disciplinski organi pa so sprožili postopek ugotavljanja odgovornosti.

Real Madrid CF sporoča, da je Uefi posredoval vse razpoložljive dokaze glede dogodkov, ki so se zgodili minuli torek, 17. februarja, na tekmi Lige prvakov, ki jo je naša ekipa odigrala v Lizboni proti SL Benfici. Naš klub je dejavno sodeloval v preiskavi, ki jo je Uefa odprla po nesprejemljivih rasističnih incidentih, do katerih je prišlo na tej tekmi. Real Madrid se zahvaljuje za enotno podporo, zaledje in naklonjenost, ki jo je naš igralec Vinicius Jr. prejel iz vseh koncev nogometnega sveta. Real Madrid bo še naprej sodeloval z vsemi institucijami pri prizadevanjih za izkoreninjenje rasizma, nasilja in sovraštva v športu in družbi.

Prestianni je obtožbe zavrnil in zatrdil, da ni izrekel nobene rasistične žaljivke, Benfica pa je poudarila, da zaupa svojemu igralcu in pričakuje objektivno preiskavo. V Madridu medtem vztrajajo, da gre za resen incident, ki zahteva odločen odziv in jasno sporočilo, da v evropskem nogometu ni prostora za rasizem. Primer je dodatno razburkal javnost, saj je Vinicius v zadnjih sezonah že večkrat opozoril na rasistične izpade, usmerjene proti njemu.

Real Madrid je svojo preiskavo osredotočil predvsem na dogajanje na tribunah stadiona Da Luz, kjer naj bi nekateri domači navijači proti igralcem Reala, zlasti pa proti Viniciusu, izvajali rasistične geste. V klubu naj bi ocenili, da je domnevne žaljivke Prestianija proti Brazilcu namreč težko dokazati.

Chilavert napadel tudi Mbappeja

V razpravo se je vključil tudi nekdanji paragvajski vratar Jose Luis Chilavert, ki je stopil v bran nasprotni strani in relativiziral očitke o rasizmu. Njegove izjave so na družbenih omrežjih sprožile burne odzive in dodatno razdelile nogometno javnost. Chilavert je bil neposreden pri vprašanju, zakaj je Brazilec pogosto vpleten v tovrstne konflikte, medtem ko njegovi soigralci ne. "90 odstotkov igralcev Reala je temnopoltih, kako to, da oni nikoli nimajo težav, Vinicius pa jih ima z vsemi?" se je spraševal. Prestianiju je stopil v bran in podvomil v utemeljenost obtožb.

Paragvajčeve kritike so se razširile tudi na Kyliana Mbappeja, ki je javno podprl Viniciusa. Chilavert je Francoza osebno napadel: "Govori o vrednotah in vsem tem, pa živi s transvestitom, to ni normalno. Vsak lahko počne, kar hoče v svojem življenju, ampak ni normalno, da moški živi s transvestitom." Za konec je dodal novo homofobno pripombo: "Odkar so postavili več mikrofonov in kamer, je nogomet postal poženščen." S svojim značilno neposrednim in kontroverznim slogom je Paragvajec ponovno izrazil podporo Prestianiju, pozval, naj mladeniča ne kaznujejo, ter zatrdil, da je Vinicius "prvi, ki gre žaliti vse povprek."

