Chilavert: Mbappe govori o vrednotah, pa živi s transvestitom

Pri Real Madridu so potrdili, da so Uefi poslali vso dokumentacijo in razpoložljive posnetke, povezane z dogodkom na prvi tekmi playoffa za osmino finala Lige prvakov v Lizboni. Brazilski napadalec Vinicius Junior je po zadetku sodniku prijavil, da naj bi ga rasistično žalil nogometaš Benfice Gianluca Prestianni. Tekma je bila za krajše obdobje prekinjena, disciplinski organi pa so sprožili postopek ugotavljanja odgovornosti.
Prestianni je obtožbe zavrnil in zatrdil, da ni izrekel nobene rasistične žaljivke, Benfica pa je poudarila, da zaupa svojemu igralcu in pričakuje objektivno preiskavo. V Madridu medtem vztrajajo, da gre za resen incident, ki zahteva odločen odziv in jasno sporočilo, da v evropskem nogometu ni prostora za rasizem. Primer je dodatno razburkal javnost, saj je Vinicius v zadnjih sezonah že večkrat opozoril na rasistične izpade, usmerjene proti njemu.
Chilavert napadel tudi Mbappeja
V razpravo se je vključil tudi nekdanji paragvajski vratar Jose Luis Chilavert, ki je stopil v bran nasprotni strani in relativiziral očitke o rasizmu. Njegove izjave so na družbenih omrežjih sprožile burne odzive in dodatno razdelile nogometno javnost.
Chilavert je bil neposreden pri vprašanju, zakaj je Brazilec pogosto vpleten v tovrstne konflikte, medtem ko njegovi soigralci ne. "90 odstotkov igralcev Reala je temnopoltih, kako to, da oni nikoli nimajo težav, Vinicius pa jih ima z vsemi?" se je spraševal. Prestianiju je stopil v bran in podvomil v utemeljenost obtožb.
Paragvajčeve kritike so se razširile tudi na Kyliana Mbappeja, ki je javno podprl Viniciusa. Chilavert je Francoza osebno napadel: "Govori o vrednotah in vsem tem, pa živi s transvestitom, to ni normalno. Vsak lahko počne, kar hoče v svojem življenju, ampak ni normalno, da moški živi s transvestitom."
Za konec je dodal novo homofobno pripombo: "Odkar so postavili več mikrofonov in kamer, je nogomet postal poženščen." S svojim značilno neposrednim in kontroverznim slogom je Paragvajec ponovno izrazil podporo Prestianiju, pozval, naj mladeniča ne kaznujejo, ter zatrdil, da je Vinicius "prvi, ki gre žaliti vse povprek."
Medtem ko Uefa zbira izjave vpletenih in pregleduje dokaze, ostaja odprto vprašanje, ali bodo sledile disciplinske sankcije. Jasno pa je, da primer presega zgolj posamezno tekmo in znova odpira širšo razpravo o boju proti rasizmu v svetu športa, ki je roko na srce, za zdaj precej neuspešen.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.