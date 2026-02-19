Naslovnica
Nogomet

Chilavert: Mbappe govori o vrednotah, pa živi s transvestitom

Ljubljana, 19. 02. 2026 17.18 pred 1 uro 2 min branja 20

Avtor:
N.M.
Mbappe in Vinicius

Primer domnevnega rasističnega incidenta na tekmi Lige prvakov med Benfico in Realom Madrid se še naprej razpleta. Madridski klub je sporočil, da je Uefi predal vse razpoložljive dokaze o dogodku, v katerem naj bi bil tarča žaljivk Vinicius Junior. Igralec Benfice Gianluca Prestianni obtožbe zanika, portugalski klub pa mu stoji ob strani. V javnosti se je medtem oglasil tudi nekdanji paragvajski vratar Jose Luis Chilavert, ki je s svojimi izjavami dvignil veliko prahu. Preiskava evropske nogometne zveze se nadaljuje, napetosti pa ne popuščajo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Pri Real Madridu so potrdili, da so Uefi poslali vso dokumentacijo in razpoložljive posnetke, povezane z dogodkom na prvi tekmi playoffa za osmino finala Lige prvakov v Lizboni. Brazilski napadalec Vinicius Junior je po zadetku sodniku prijavil, da naj bi ga rasistično žalil nogometaš Benfice Gianluca Prestianni. Tekma je bila za krajše obdobje prekinjena, disciplinski organi pa so sprožili postopek ugotavljanja odgovornosti.

Real Madrid CF sporoča, da je Uefi posredoval vse razpoložljive dokaze glede dogodkov, ki so se zgodili minuli torek, 17. februarja, na tekmi Lige prvakov, ki jo je naša ekipa odigrala v Lizboni proti SL Benfici. Naš klub je dejavno sodeloval v preiskavi, ki jo je Uefa odprla po nesprejemljivih rasističnih incidentih, do katerih je prišlo na tej tekmi. Real Madrid se zahvaljuje za enotno podporo, zaledje in naklonjenost, ki jo je naš igralec Vinicius Jr. prejel iz vseh koncev nogometnega sveta. Real Madrid bo še naprej sodeloval z vsemi institucijami pri prizadevanjih za izkoreninjenje rasizma, nasilja in sovraštva v športu in družbi.

Prestianni je obtožbe zavrnil in zatrdil, da ni izrekel nobene rasistične žaljivke, Benfica pa je poudarila, da zaupa svojemu igralcu in pričakuje objektivno preiskavo. V Madridu medtem vztrajajo, da gre za resen incident, ki zahteva odločen odziv in jasno sporočilo, da v evropskem nogometu ni prostora za rasizem. Primer je dodatno razburkal javnost, saj je Vinicius v zadnjih sezonah že večkrat opozoril na rasistične izpade, usmerjene proti njemu.

Real Madrid je svojo preiskavo osredotočil predvsem na dogajanje na tribunah stadiona Da Luz, kjer naj bi nekateri domači navijači proti igralcem Reala, zlasti pa proti Viniciusu, izvajali rasistične geste. V klubu naj bi ocenili, da je domnevne žaljivke Prestianija proti Brazilcu namreč težko dokazati.

Chilavert napadel tudi Mbappeja

V razpravo se je vključil tudi nekdanji paragvajski vratar Jose Luis Chilavert, ki je stopil v bran nasprotni strani in relativiziral očitke o rasizmu. Njegove izjave so na družbenih omrežjih sprožile burne odzive in dodatno razdelile nogometno javnost.

Chilavert je bil neposreden pri vprašanju, zakaj je Brazilec pogosto vpleten v tovrstne konflikte, medtem ko njegovi soigralci ne. "90 odstotkov igralcev Reala je temnopoltih, kako to, da oni nikoli nimajo težav, Vinicius pa jih ima z vsemi?" se je spraševal. Prestianiju je stopil v bran in podvomil v utemeljenost obtožb.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Paragvajčeve kritike so se razširile tudi na Kyliana Mbappeja, ki je javno podprl Viniciusa. Chilavert je Francoza osebno napadel: "Govori o vrednotah in vsem tem, pa živi s transvestitom, to ni normalno. Vsak lahko počne, kar hoče v svojem življenju, ampak ni normalno, da moški živi s transvestitom."

Za konec je dodal novo homofobno pripombo: "Odkar so postavili več mikrofonov in kamer, je nogomet postal poženščen." S svojim značilno neposrednim in kontroverznim slogom je Paragvajec ponovno izrazil podporo Prestianiju, pozval, naj mladeniča ne kaznujejo, ter zatrdil, da je Vinicius "prvi, ki gre žaliti vse povprek."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Medtem ko Uefa zbira izjave vpletenih in pregleduje dokaze, ostaja odprto vprašanje, ali bodo sledile disciplinske sankcije. Jasno pa je, da primer presega zgolj posamezno tekmo in znova odpira širšo razpravo o boju proti rasizmu v svetu športa, ki je roko na srce, za zdaj precej neuspešen.

nogomet liga prvakov real madrid vinicius

KOMENTARJI20

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
FineFine
19. 02. 2026 19.07
Samo temnopolti so slišali, kaj je rekel, čeprav so bili daleč od dogajanja. Zanimivo - igralec Real Madrida, ki pa je bil najbližje, pa ni nič rasističnega slišal. Kar se gredo ti "prebujenci", je gnilo od gnilega.
Odgovori
0 0
Luigi Taveri II.
19. 02. 2026 19.04
Zdaj se pojavljajo popravki zakaj je Mbappeju uspelo 5x slišati besedo, ki si jo je izmislil Vinicius...prvič je bilo , ko je Prestianija prsa ob prsi odrival vstran Camavinga, drugič ,ko je imel Arda roko okoli vratu Prestianija in eno priložnost še iščejo...odregiral pa je le Vinicius , kar pomeni, da je bolj bister in najbolj pokvarjen. Ne Camavinga ne Arda nista izjavila ničesar in nista niti trznila do danes ob tem, kar je govoril Pestrianni. Ali sta oba rasista ali pa ni bilo ničesar, drugih možnosti ne vidim ...ob taki bližini ne
Odgovori
0 0
martin martin1
19. 02. 2026 18.51
Kaj ste otročji k bi imeli iq -10 In zakaj ne bi proslavljal gol kakor on želi
Odgovori
+1
1 0
Luigi Taveri II.
19. 02. 2026 19.05
In zakaj ne bi gledalci pozdravili tako proslavljanje kakor želijo, če so plačali vstopnico ?
Odgovori
0 0
NoriSušan
19. 02. 2026 18.44
čudno se mi zdi da se nihče od navijačev reala ne javi. vinija pa tako zagovarjajo hmmm
Odgovori
+1
1 0
Miran1960
19. 02. 2026 18.40
Dva šimjota na sliki
Odgovori
+2
3 1
Luigi Taveri II.
19. 02. 2026 18.33
Real se bori na vseh frontah proti rasizmu...do sedaj so v lastnih vrstah rasističnih navijačev obsodili eno osebo v vsej svoji umazani zgodovini ....na 30 ur družbeno koristnega dela in to ko je vsa stran stadiona žalila Yamala, Baldeja.... Za enako stvar so dobili navijači Valencije po 7 mesecev zapora
Odgovori
+4
4 0
NoriSušan
19. 02. 2026 18.42
tako je če misleš da ti vse pripada
Odgovori
+1
1 0
žikabato
19. 02. 2026 18.31
Bunkeraši.vaš komentar manjka
Odgovori
+1
1 0
Luigi Taveri II.
19. 02. 2026 18.29
Naslov seveda ne govori resnice...Ines Rau je transspolna oseba in ne transvestit ...v bistvu je pa meni vseeno kaj por....
Odgovori
+5
6 1
Luigi Taveri II.
19. 02. 2026 18.35
Glavno da je srečen...tudi Ronaldo je bil z Maročanom bolj srečen kot je z Argentinko
Odgovori
+4
4 0
NoriSušan
19. 02. 2026 18.43
playboy za playboya bi loh rekl
Odgovori
+1
1 0
Kolllerik
19. 02. 2026 18.24
Lej no, kaj so kooperativni in proti rasizmu, doma v Španiji pa brez kazni ob rasističnih izpadih do Barcinih igralcev na Classicu. Podn in zlo od kluba
Odgovori
+5
6 1
NoriSušan
19. 02. 2026 18.42
pomoje tud loh omenmo kako kradejo tekme in škodujejo nasportnikom in delajo ligo kakršna je. se mi zdi da je izgubila ves ugled ki ga je kovala skozi leta.
Odgovori
+1
2 1
borjac
19. 02. 2026 18.23
Že lani so na morju slikali Mbappeja fotografirali z nekimi "ženskami" z zelo širokimi rameni , pa obisk nogometaša v discu v Stockholmu , kjer so bili neki "zapleti" z gosti in policijo , ni Mbappe nikoli obrazložil , takrat ko zaradi poškodbe ni igral za Francosko reprezentanco , in sedaj on govori o vrednotah Viniciusa ??? če bi bil nogometaš v Realu , ne bi rad ostal sam z tema dvema v slačilnici , hej predsednik Perez ... le komu daješ ti milijone , če jim boš kaj rekel ... bo pa takoj rasizem ??
Odgovori
+2
4 2
biggie33
19. 02. 2026 18.20
Vsaka čast Chilavert!!
Odgovori
+3
4 1
alenka.NN
19. 02. 2026 18.20
tale Vinicius je en velik provokator...zato mi je nenormalno odvraten, pa ne gre za nobeno nestrpnost, ampak odnos do tribune in nasprotnika...žal
Odgovori
+4
5 1
NoriSušan
19. 02. 2026 18.16
no vsaj še nekdo ki upa povedati stanje kakor je brez ovinkarjenja
Odgovori
+6
7 1
RUBEŽ
19. 02. 2026 18.09
Uf, tega pa o Kylianu nisem vedel.
Odgovori
+10
11 1
NoriSušan
19. 02. 2026 18.16
res, se ve že par let
Odgovori
+7
7 0
