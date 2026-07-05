Real tudi uradno potrdil prihod novega branilca

"Real Madrid in Inter Milano sta dosegla dogovor o prestopu Denzla Dumfriesa. Z našim klubom je podpisal pogodbo do 30. junija 2030," je v sporočilu za javnost zapisal španski kraljevi klub. Dumfries se je zasedbi iz lombardijske prestolnice pridružil leta 2021, pred tem je v domovini igral za Sparto Rotterdam, Heerenveen in PSV Eindhoven.
Za Inter je odigral 207 tekem, na njih je dosegel 27 golov in osvojil osem lovorik. "Pet let nepozabnih trenutkov. Ljubezen in podporo navijačev je vedno vračal z odločnostjo, borbenostjo in predanostjo na igrišču," so po odhodu Dumfriesa zapisali pri Interju, ki je v minuli sezoni v Italiji osvojil državni in pokalni naslov.
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