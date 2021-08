Real Madrid prepričljivo odprl sezono

David Alaba , ki se je kot edina okrepitev Reala letošnjega prestopnega roka v Madrid preselil brez odškodnine, je tekmo začel na levi strani obrambe. Preostanek prve enajsterice je ljubiteljem španskega nogometa bil zelo znan. Po tem, ko je La Liga ostala brez svoje največje zvezde Lionela Messija , je na španskih igriščih dobrodošel vsak zvezdnik. Tudi tak, ki v Madridu že vrsto let ni bil dobrodošel ( Gareth Bale ) in igralec, ki je od 115 milijonov evrov vrednega prestopa iz Anglije v dresu belega baleta v dveh sezonah dosegel zgolj pet zadetkov ( Eden Hazard ).

Po pripravljalnem obdobju, ki je v veliki meri bilo zaznamovano s finančnimi težavami mnogih španskih klubov, predvsem pa velikanov Barcelone in Real Madrida se je zanimanje španske nogometne javnosti znova usmerilo na igrišča. Madrid, ki je obdobje med sezonama preživel v senci Barcelone in njenega finančnega razkroja, je brez pretiranega ogorčenja navijačev novo sezono začel brez branilskega para, ki je bil odgovoren za mnoge uspehe kraljevega kluba v zadnjem desetletju. Nekdanjega kapetana Sergia Ramosa in njegovega dolgoletnega partnerja v osrčju obrambe Rafaela Varana sta na prvi tekmi nove sezone zamenjala Eder Militao in Nacho .

Benzema znova rešuje Real

Po odhodu Realovega nekdanjega superzvezdnika Cristiana Ronalda leta 2019 je glavno vlogo v napadu Madridčanov uspešno prevzel Karim Benzema. Pri 33 letih se Francoski zvezdnik očitno ne misli ustaviti v bližnji prihodnosti. Prav on je namreč po prvem polčasu brez zadetkov poskrbel za vodstvo kluba iz španske prestolnice. Podal mu je prej omenjeni Hazard, Benzema pa je v 48 minuti mojstrsko zaključil. Osem minut pozneje je na sceno stopi še en zvezdnik belega baleta, ki se upira očetu času Luka Modrić. Hrvat je po podaji iz kota žogo z lasersko natančnostjo podal v kazenski prostor, kjer je Nacho z glavo ni mogel usmeriti drugam, kot v mrežo domačinov.

Benzema je nato v 62. minuti poskrbel za vodstvo 0:3 in skoraj zagotovljeno zmago Reala. Že tri minute pozneje so domačini zapretili s preobratom. Joselu je namreč zadel z bele točke za znižanje na 1:3. Izkušnje gostov so kljub temu prevladale in v izdihljajih tekme omogočile mlademu Viniciusu Juniorju, da je z zadetkom postavil končni izid 1:4.

Na preostalih treh tekmah prvega kroga španskega prvenstva so se nasprotniki razšli brez zmagovalca. Cadiz in Levante sta zadela po en zadetek. Ravno tako Mallorca in Betis. Gledalci na stadionu Estadio El Sadar v Pamploni pa niso videli zadetka na tekmi med Osasuno in Espanyolom.