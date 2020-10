Realov načrt: prihodnje leto pripeljati Mbappeja, 2022 pa Haalanda

Od Reala smo bili v prejšnjih prestopnih rokih vajeni velikega zapravljanja, letos pa je bilo v belem delu Madrida presenetljivo mirno. Sicer je odšlo kar nekaj uveljavljenih nogometašev, prišel pa ni – če izvzamemo povratnike s posoj – prav nihče. Martin Odegaard, ki je lani zablestel pri Real Sociedadu, je tako edina prava okrepitev za Zinedina Zidana.

"Lahko bi zapravljali, če bi želeli. Prodali so Achrafa Hakimija, Sergia Reguilona, Oscarja Rodrigueza in Garetha Bala, zato so nedvomno imeli dovolj denarja. A povsem logično je, zakaj so se odločili za to potezo. Naslednje poletje nameravajo pripeljati Kyliana Mbappeja," meni francoski novinar Julien Laurens, sicer strokovni sodelavecESPN-a, BT Sporta in RMC-ja.

Zidane na Pogbaja ne računa več

Vse od prihoda na Old Trafford se je z Realom povezovalo tudi Paula Pogbaja, ki pa je ostal nogometaš rdečih vragov, čeprav na Otoku nikakor ne najde prave forme. Dobro obveščeni As poroča, da je bila tudi to načrtna poteza vodilnih mož Reala, ki so nad nekdaj najdražjim nogometašem sveta očitno obupali.